El joven que manipuló un arma hizo su descargo en Instagram

La viralización de un video escandalizó a muchos sanjuaninos y sanjuaninas este jueves. En las imágenes se ve a un joven manipulando un arma en un concurrido centro comercial ubicado en Capital. Como este episodio tomó gran relevancia en los medios y en la gente mediante comentarios en las redes, el protagonista se defendió con un corto y contundente comunicado en su cuenta de Instagram.

Agustín Mondardez escribió en una historia que lo sucedido. 'Para aclarar el arma no es real, es de plástico y se nota que es de impresión 3D, no entiendo porque tanta repercusión porque se notan los filamentos y el plástico blanco', explicó el joven en la historia. Para luego arremeter contra los medios al expresar 'ya no saben que publicar los diarios'

Por último, Monardez explicó: 'Simplemente me tomé la foto para recrear los memes que le ponen música de fondo y giran las piernas hacia afuera'.

Subió un video manipulando un arma en un concurrido shopping y causó revuelo

Un joven sanjuanino causó revuelo al publicar un video en el que aparece con un arma de fuego en un paseo de compras. El hecho ocurrió en el Paseo Libertad, donde el sujeto identificado como Agustín Monardez se grabó manipulando el revólver dentro del local y en el estacionamiento. Las imágenes se viralizaron y llegaron a la gerencia del centro comercial, que denunció el caso a la Policía.

Según comentó el gerente de la institución, Máximo Romero, el video fue una puesta en escena que buscaba dañar la imagen de la marca. “Esto está montado. Aparentemente tenemos identificada a la persona, es un tiktoker que hace este tipo de cosas. Esto ya está enviado la policía y va a tener que actuar con esta persona porque nos está perjudicando a la marca", afirmó. Que sea una práctica habitual en el joven, aumenta la sospecha de que se trate de una réplica del arma.

La Policía tomó intervención en el asunto y ya identificó al protagonista del hecho. Por el momento, se desconoce si el arma era real o falsa, por lo que el hecho se encuentra en investigación.