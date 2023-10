Fiebre por el nuevo 'IFE': advierten que si el sistema rebota la solicitud, eso es definitivo

Desde que se anunció este nuevo "IFE", se vieron filas enormes inmensas en cada unidad de ANSES. Pero para analizar la situación Raúl Romero, director de ANSES en Rawson, contó más detalles en Banda Ancha y explicó que si el sistema rebota la solicitud, eso es definitivo.

"Tiene que ver con una serie de medidas de nivel nacional que se anunciaron para aplicarse a través de ANSES que tiene que ver con, por un lado, crédito para jubilados que ya veníamos desarrollando, una línea especial de crédito para trabajadores que también suma un número importante de público a las oficinas pero además y fundamentalmente esta última semana hemos visto un incremento exponencial de público que tiene que ver con la implementación de esta última medida que es el refuerzo para trabajadores informales", explicó Romero.

En esa misma línea explicó que "si bien esta medida se dispuso que la inscripción sea totalmente a distancia, por la página web de ANSES, lógicamente hay ciudadanos que no tienen la conectividad o facilidad en el manejo de la tecnología y entonces toman la decisión de acercarse a las oficinas para registrar la inscripción o probar nuevamente".

"Estamos teniendo, además de las personas que se están inscribiendo para este refuerzo, personas que ya han intentado y vuelven a probar por las dudas para ver si obtienen alguna respuesta que satisfaga sus expectativas. Pero el sistema es el mismo, transmitimos siempre lo mismo; lo que el ciudadano ve a través de la página web es lo mismo que se puede gestionar", sostuvo.

"Por lo tanto si no cumple las condiciones al momento de la inscripción evidentemente no superará el control y no podrá inscribirse", dijo contundente.