Punta de espalda, semitas y pachatas: asi recibió San Juan a Frodo de GH

Agustín 'Frodo' Guardis, ex Gran Hermano arribó a la provincia para jugar un partido de fútbol a beneficio. Que bautizó como Frodo Cup y se jugará el viernes 6 en el Club Juventud Zondina. En comunicación con Canal 13, comentó detalles de su estadía en San Juan, por ejemplo, los platos y bebidas típicas de las que disfrutó. 'Probé las semitas, las pachatas y el vino sanjuanino. Y la punta de espalda, no nos olvidemos de ese corte de carne riquísimo", indicó.

Además, en su tercera visita a la provincia, elogió a los sanjuaninos, al mencionar que siempre que viene a la provincia lo reciben de manera cálida. Haciendo de su estadía un buen momento. En este sentido, dejó un mensaje de agradecimiento especial para sus seguidores, la 'Frodoneta'.

"Le agradezco a toda mi comunidad, a los que se sumaron y me apoyaron cuando estuve en la casa (GH). Y a los que me siguen apoyando en las locuras que se me ocurren. Como recorrer el país, ayudar a la gente y demás. Son todos bienvenidos a la 'Frodoneta'", señaló Guardis.