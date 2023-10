El insólito desafío de Fabrizio Benedetti en una plaza céntrica

A través de las redes sociales, un video de Fabrizio Benedetti, llamó la atención. El reconocido piloto sanjuanino fue retado a montar el elefante de la plaza de Trinidad. Esto, luego de compartir una historia de su infancia. Este reto fue tomado por Benedetti, quién además de cumplirlo lo pasó a otro famoso deportista de la provincia.

En una charla con Diario 13 Fabrizio comentó que todo surgió por un video que él subió en sus redes, que nunca pensó que podía terminar en un desafío viral y sobre todo, que no se imaginó que esto le causaría tanta alegría.

Hace una semanas, el piloto subió un video en sus redes sociales en las que contó que subir al elefante de la plaza capitalina fue una de sus primeras metas. “El que está acá atrás, es el famoso elefantito de la plaza de Trinidad. Me hizo parir para poder tratar de subirme, fue una de las metas que tuve en mi vida hasta que pude sólo, así que nunca hay que abandonar los sueños, esta fue la primera meta que tuve”, dijo en el video y ese fue inicio del desafío.

“Una página de automovilismo vió mi video y me desafió a que me subiera al elefante y cumplí. Y no sólo eso, desafié a Tobías Martínez”, dijo Benedetti al contar que tras recibir el reto, volvió a la plaza y con ayuda filmó un nuevo video.

Con la música de Rocky y riéndose de la forma que tienen los escalones, comenzó el video. Y así, vestido con una remera con autitos, gritando “lo logré” y sin poder disimular la alegría por sentirse un niño nuevamente Fabrizio cumplió su desafío.