Las redes lamentaron la muerte del Juani, el joven baleado en Pocito

En la madrugada de este viernes, la localidad de Pocito se vio sacudida por un trágico suceso. Un joven de 18 años perdió la vida a causa de un disparo en el pecho aparentemente durante un enfrentamiento entre dos grupos en el interior del Barrio Teresa de Calcuta. Por este motivo, amigos de la víctima se volcaron en las redes para lamentar la partida.

La víctima fue identificada como Juan Ignacio Martínez Tejada, quien contaba con tan solo 18 años de edad. El joven que le habría disparado sería Walter Agustín Barahona, de 18 años. De acuerdo con los informes policiales, Martínez recibió un disparo directo en el pecho durante el tiroteo y falleció instantáneamente. En la escena del crimen, se encontraron numerosas vainas y proyectiles percutidos, lo que sugiere que se realizaron varios disparos en el enfrentamiento. Se presume que el fatal disparo que le costó la vida a Martínez fue realizado con un revólver calibre 38.

En este sentido, uno de sus amigos escribió en su perfil de Facebook: "Siempre estuve con vos hermano. Cuando todos te odiaban. Cuando todos te dejaban de lado. Siempre estuve ahí loco. Y no puedo hacer nada en este preciso momento. Que mal me va cae saber que ya no nos vamos a ver más loco. Te quería como un hermano perrito". Luego de ello, agregó: "Por qué te fuiste hermano si te quedaba mucho por delante. Te voy a extrañar mucho loco. No lo puedo creer. Todavía no caigo. Anoche estuvimos hablando con la mejor loco. Y cuando me levanto m entero de esto. No loco LPM. Dios te tenga en la gloria Juani Martínez siempre vas a estar en nuestro corazones".