Maquillaje: tips, consejos y lo que tenés que comprar para arrancar

"Hay una gran variedad de maquillajes y de precios. Obviamente siempre recomiendo que sean productos testeados, que no sean imitación", dijo Cambas, quien destacó la importancia de cuidar la piel y elegir los cosméticos adecuados para cada tipo y tono. "Se puede conseguir muchas variedades de precios y no hace falta que te compres mucha cantidad de maquillaje, con tres productos esenciales podes resolver un maquillaje de día", agregó.

¿Cuáles son los productos imprescindibles para tener en tu cartera? Según la experta, son: "máscara de pestañas, porque no puede faltar y un labial, porque con él te podes maquillar los ojos, usarlo de rubor y por su puesto para los labios". Así, con un solo producto se puede lograr un look natural y armonioso, que resalte los rasgos sin recargarlos.

Otro consejo que dio Cambas fue el de esfumar bien el ojo para que la sombra no se vea tan cargada; si usas rubor, tratar de esfumarlo bien también para que no quede un manchón de maquillaje y no poner tanto exceso de producto. "Conviene ir de a poquito, sobre todo si utilizas una sombra muy oscura, empezar cargando poquito el pincel e ir probando hasta llegar a un punto donde el maquillaje se vea bien", explicó.

