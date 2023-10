Aseguran que hasta noviembre, no subiría el boleto de colectivo en San Juan

Desde hace meses que el precio del boleto de colectivo no aumenta en la provincia de San Juan. En ese contexto, desde hace un tiempo se viene discutiendo la posibilidad de aplicar un nuevo incremento sin tener una fecha establecida para el mismo. Acerca de esto desde una autoridad del sector señaló que en octubre no se haría efectiva la suba en cuestión.

Jorge Armendariz, secretario de Tránsito y Transporte de San Juan, habló con el móvil de Canal 13 acerca de este tema que tiene en vilo a los miles de usuarios que tiene la Red Tulum. En ese dio a entender que todavía quedan muchos pasos por cumplir para llegar al aumento en cuestión, por lo que no cree que se aplique en ocutbre.

'Vamos a hacer todo el esfuerzo para que no suceda a corto plazo el aumento, no soy yo quien lo determina, hay que ver las cuentas como dan. Hay que enviar todo el cuadro tarifario a CNRT, luego de aprobado va a Nación Servicios. Estimo que no será en este mes, si se llega a dar será desde el mes que viene o cuando se determine', expresó.

Siguiendo en la misma línea, Armendariz explicó cómo se calcula cuál debería ser el precio del pasaje de colectivo en la provincia. En ese marco recordó que la provincia cuenta con el boleto más económico del país y uno de los más baratos del mundo, si uno realiza la conversión a dólar.

'Hay una estructura de costos que se determina con 14 ítems, donde nos da el valor real del boleto y ahí se aplican los subsidios tanto nacionales como provinciales para determinar en cuánto quedaría la tarifa. Está faltando saber con cuánto vamos a contar del Fondo Nacional, se prevén 9 mil millones para todo el interior que creemos que es insuficiente. Debido a esto FATAP el martes se va a reunir con el ministro de Transporte de la Nación, por más que desde COFETRA ya hicimos un pedido de ajuste', manifestó.

Además de esta incertidumbre respecto al subsidio de Nación, el entrevistado aseguró que el próximo miércoles 11 de octubre se realizará una reunión paritaria. Esto también resulta realmente relevante, ya que también forma parte de la estructura de costos mencionada.