La primera chofer de ambulancia contó su historia en Banda Ancha 

Este lunes mantuvo una entrevista en Banda Ancha la primer chofer de ambulancia en San Juan. Se trata de Patricia Roca, quien actualmente cumple funciones en el Hospital Julieta Lanteri, en Rivadavia.

A lo largo de la nota contó su historia que llevó al marcar un hito histórico al convertirse en la primera mujer en desempeñar el rol de chofer de ambulancias en el sistema público de la provincia. Y así fue que hubo tiempo para las risas y recuerdos, donde manifestó que "he corrido picadas y les he ganado a los hombres: la peor humillación".

Patricia dijo que maneja hace más de 15 años y que empezó "con el carnet común, primero manejando de muy chica nos enseñaba mi abuelo, la idea de que toda mujer tenía que saber manejar. Siempre fue mi sueño manejar una ambulancia; y fue costando hasta que un día un amigo me ayudó a sacar el carnet profesional para remis y empecé ahí, lo veía muy lejano y como que todavía no caigo a la realidad".

"Tras insistir e insistir, como que me escucharon un poquito y desde Salud Pública me dijeron 'bueno, te vamos a dar la posibilidad'. Ya estoy nombrada", expresó.

"Me habían pasado muchas situaciones parecidas, particular en el tema del remis; llevar gente a punto de tener familia, llevar niños ahogados con una pelotita de chupetín atragantada", recordó sobre su paso antes de la ambulancia.

Luego de explicar también en su entrevista que "la visibilidad que tienen y la dirección" de las ambulancias "es muy distinto" a un auto común destacó también; manifestó que "en mi casa siempre he tenido traffic así que desde muy chica he manejado traffic", dijo.

También Patricia se consideró amante de la velocidad. "He corrido picadas en su momento, en el Autódromo, sí he ganado (a hombres), era la peor humillación para ellos". Y explicó que si bien no le tiene miedo a la velocidad en un auto, "a la moto sí, le tengo demasiado respeto":

Mirá el video con la entrevista completa insertada al principio de la nota .