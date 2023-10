Llegó Uber a San Juan y lanzaron una fuerte advertencia a sus conductores

Antes del mediodía de este lunes 9 de octubre, ocurrió en San Juan algo que muchos esperaban y que otros quería evitar: Uber comenzó a operar en la provincia. Luego de completar el proceso de recepción de las solicitudes de cientos de sanjuaninos para ser conductores de la aplicación, los ciudadanos ya pueden solicitar traslados. En ese marco, desde el Gobierno Provincial sostuvieron que no tienen los permisos requeridos y advirtieron a los conductores que presten sus vehículos para el servicio.

Jorge Armendariz, secretario de Tránsito y Transporte de San Juan, habló con el móvil de Canal 13 desde el Centro Cívico al poco tiempo de que Uber comenzara a prestar servicio en la provincia. En ese contexto el funcionario le habló directamente a las personas que pongan sus rodados a disposición para trasladar ciudadanos en nombre de esta app.

'Quiero dirigirme a quienes estén inscriptos en esa aplicación o plataforma. Si no tienen la habilitación de Tránsito y Transporte para realizar el servicio, son factibles a ser sancionados no sólo con una multa sino también con la retención la licencia y del vehículo, así lo establece la ley. Para poder realizar el servicio de transporte público tiene que tener una habilitación emitida por Tránsito y Transporte', explicó.

El secretario señaló que desde que anunciaron que buscaban conductores en San Juan, hasta este 9 de octubre que comenzaron a operar, nadie de Uber habló con ellos ni de manera presencial como digital. A raíz de ello advirtieron a los pasajeros que no tendrán ningún tipo de respaldo si se presenta algún inconveniente durante algún viaje promovido por esta plataforma.

'Tengo entendido que se presta servicio hasta con motos, sabiendo la peligrosidad que tiene. Quien haga uso de ese servicio no va a tener ningún tipo de respaldo, me parece muy imprudente. Llamamos a la conciencia para que hagamos todo como corresponde', manifestó.

Por último, Armendariz aclaró que tanto los taxistas como remiseros si tienen permitido ofrecer sus servicios mediante Uber o cualquier otra aplicación. Esto tiene que ver con que ellos si cumplen con todos los requisitos exigidos por el Gobierno Provincial para ser prestadores del servicio de transporte público, de la forma en la que lo crean conveniente. Acerca de esto, la autoridad explicó cómo funciona el sistema de licencias en San Juan.

'Para tener permisos nosotros hacemos cada 6 meses cuántas licencias están caídas, como ha ido creciendo la ciudadanía y vemos las licencias que están a disposición. Desde que esta el gobierno del Dr. Uñac entregamos más de 600 licencias, las cuáles se tramitan de manera personal para que la persona la trabaje y no se haga una acumulación de la misma. No se pueden alquilar, las mismas tienen una vigencia de 5 años y luego de hasta 10. No nos oponemos a que una aplicación venga a trabajar, San Juan debe haber sido vista como buena provincia para hacerlo pero queremos que lo hagan como la normativa lo indica', sentenció.