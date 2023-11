Comenzó a rodar el sueño de la casa propia de miles de sanjuaninos

En un emocionante comienzo, el sueño de miles de habitantes de San Juan se ha puesto en marcha con el inicio del sorteo de viviendas en diversos barrios. Previamente, durante un período considerable, se llevaron a cabo tareas de inscripción y preparación de registros. Desde el 1 de noviembre hasta el próximo miércoles 8 de noviembre, se efectuará este proceso de sorteo.

Marcelo Yornet, titular del IPV charló con Canal 13 San Juan, expresó su emoción ante este hito tras un arduo trabajo. "Llegó el gran día después de mucho esfuerzo. Para llevar adelante este sorteo, se requería de un trabajo previo minucioso que incluyó la definición de la cantidad de viviendas disponibles y la creación de regulaciones adecuadas", manifestó.

Yornet también destacó la importancia de la comunicación en todo el proceso. Subrayó que no basta con la inscripción para participar en los sorteos, ya que la inscripción no garantiza automáticamente la participación. Hasta el momento, cerca de 53,000 grupos familiares se han registrado para estas más de 1,600 viviendas.

En esta ocasión, se sortearán tres barrios, dos en Rawson y uno en la Capital de San Juan. El proceso comenzó con el sorteo del Barrio Los Molinos, La Jarilla y Valle Grande Norte, siendo Los Molinos uno de los barrios más elegidos. A este sorteo seguirán los departamentos de la periferia, y finalmente se completará con Iglesia y Jáchal.

A pesar de los esfuerzos, el padrón de inscripciones no ha disminuido, sino que continúa creciendo. Yornet reconoció: "Me encantaría poder decirte que hemos reducido el padrón, pero no es así. Todos los días se inscriben nuevas familias y grupos familiares".