Evoluciona favorablemente la nena del incendio de Valle Fértil

El 23 de octubre un incendio en Valle Fértil conmocionó a todo San Juan. Es que, una nena de 6 años casi pierde la vida y quedó con graves heridas por el fuego. Casi 10 días después, Francesca Cuello sigue dando batalla y de una manera admirable. Amanda Castro, la mamá de la nena comentó que está evolucionando favorablemente, que sigue internada en Terapia Intensiva y que están analizando sacarle el respirador.

Amanda no puede disimular la alegría que siente cuando habla del avance de su hija. Sigue agradeciendo a todos los sanjuaninos que la pusieron en sus oraciones y está muy contenta por el equipo médico que atiende a su pequeña de 6 años.

Contó que ya perdió la cuenta de las veces que Francesca entró al quirófano, pero dijo que todo eso vale la pena, pues le limpian las heridas y van viendo su evolución. “Está súper bien mi hija. Va evolucionando de una manera hermosa”, dijo Amanda.

Francesca continúa internada y si bien está nerviosa, Amanda comentó que la niña permanece despierta y que por momento está con buen ánimo. “Estoy agradecida por los rezos de las personas que ni si quiera nos conocen. Esos rezos están dando sus frutos, ahora están analizando sacarle el respirador”, agregó. Y, recordó que, si bien la nena podía respirar por sus propios medios, estaba conectada al respirador por la inflación que tenían sus vías respiratorias.

El Caso

El incendio que afectó a la familia Cuello ocurrió el lunes 23 de octubre, en la mañana. Debido a la gravedad de las quemaduras, la nena fue trasladada hasta el hospital en un vuelo sanitario. Amanda comentó que el fuego se inició en su habitación y que no ella no entiende qué pasó. "Sólo recuerdo que puse la cafetera y mi suegra, que vive con nosotros, me golpeó la puerta del baño para avisarme que se estaba quemando la cortina de mi pieza. Cuando salí el fuego no nos permitía pasar", dijo y comentó que, con ayuda de un vecino, y por una ventana "que gracia a Dios no tiene rejas" logró sacar a su hija de la otra habitación.