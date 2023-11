Su hijo murió en un siniestro y en el día de su cumpleaños, ella reveló su mayor deseo

Este miércoles 1, Alejandra Nievas y su familia recuerdan con mucho dolor a su hijo Facundo Nahuel Benítez Nievas, quien cumpliría 24 años. El murió en un siniestro vial y de acuerdo a los dichos de su mamá, su causa judicial sigue estancada en tribunales. “La causa va lento”, expresó.

A pesar de la tragedia, Alejandra afirmó a este medio que ante tanta impunidad seguirá luchando, para que se cumpla su deseo de que esto no siga pasando en las calles, que no haya mas víctimas viales. Es decir que, las muertes ya no queden en la nada, sino que se pueda avanzar en cuanto al endurecimiento de las leyes y en consecuencia, las familias del Dolor y la Esperanza puedan tener justicia.

El día del accidente, Nahuel circulaba por calle Comandante Cabot desde Rivadavia hacia el centro. De repente una camioneta salió de la boca calle Rivadavia sin respetar el cartel de pare. En medio del camino que transita la causa, Alejandra dijo que, el accidente de Nahuel es uno de los últimos casos, que quedó dentro del antiguo sistema de justicia. Además, conmocionada expresó. “mi caso no entró dentro del sistema acusatorio, asi que aún estoy esperando el procesamiento de Sergio Aldana, en cuanto a la parte penal. Y en la parte civil, tengo todos los papeles para iniciarlo, pero aún estoy en ese proceso"

Finalmente, Nievas indicó: “Se como va a terminar, la justicia dira que el conductor salió sin intención de matar, sino que cometió la imprudencia de no respetar el cartel de pare, por lo que mató a mi hijo. Por lo tanto, se cual será la condena y no será justa. Tendrá unos años innhabilbitado para manejar y la condena será en suspenso, no será efectiva, eso está mas que claro", indicó la mamá de Nahuel.