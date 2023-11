Eli, la esposa de Orrego que dijo que le gusta tener perfil bajo

Luego de subir al escenario con Marcelo Orrego y de no poder disimular la alegría, Eli Albornoz, la futura primera dama también habló con el móvil de Canal 13. Esto, durante el acto de entrega de los certificados a las autoridades electas.

Durante la entrevista, en la dijo sentirse muy feliz y orgullosa por el rol de su esposo, comentó que no le gusta que le digan primera dama. “Con que me digan Eli está bien, me siento mejor”, agregó entre risas y dijo que le gusta el perfil bajo.

Por otro lado, comentó que su rol durante los 4 años en los que Orrego será gobernador será acompañar. “Están trabajando a pleno. Recién el 10 vamos a empezar a ver el trabajo y cómo es la nueva vida. Disfrutando y acompañando”, resaltó.