Escuela Fonseca: dicen que la directora escondía las pilas del control y por eso no tenían aire los alumnos

A comienzo de semana los padres de alumnos de la Escuela Pedro Fonseca estallaron en furia porque los alumnos estaban sin aire acondicionado, sin aula y en el pario en plena siesta, mientras las temperaturas máximas de esos días fueron entre 38° y 40°. Una madre que decidió filmar la situación e ir a retirar a su hija porque no se sentía bien debido al calor que estaba pasando, fue un disparador para que otros padres tomaras medidas similares. Tras una reunión de los padres de con la directora, salió a la luz, según los padres, que los aires no andaban porque le quitaban las pilas al control remoto.

Todo esto sucedió en los últimos días. Los padres decidieron no enviar a los chicos a la escuela y a cambio, fueron ellos a dialogar y buscar una explicación de parte de la directora. El primer día fue estéril, aguardaron una hora y media la salida de la docente, algo que no sucedió. Pero el segundo día del reclamo, si lo consiguieron. En un tono elevado toda la charla, contaron, se conoció que el aire acondicionado estaba listo para funcionar pero le quitaron las pilas al control remoto, motivo por el que no encendían.

Los padres cargaron contra la directora del establecimiento por el motivo del no encendido de la refrigeración.

“Fue el técnico a revisar los aires comprados por la cooperadora, porque ni siquiera los compró la escuela, sino fuimos los padres. Y el aire nunca estuvo roto, anduvo todo el tiempo, no tenía pilas el control, aparentemente escondían las pila”, contó Paula, mamá de una alumna.

A raíz del encuentro que mantuvieron los padres con la directora y la visita del técnico, se llegó a una solución para estos chicos que durante la semana no tuvieron refrigeración, tuvieron clases en la biblioteca, aguardaron en el patio durante la siesta con 40° y hasta acusaron no dejarlos ir a beber agua.