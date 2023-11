En carne propia: el relato de la mamá que perdió a su nena por la super bacteria

Una madre sanjuanina llamada Mir Balmaceda, realizó un descargo en redes sociales, luego de que su hija muriera, luego de luchar contra el streptococcus pyogenes. Se trata de la bacteria que está afectando a algunos sanjuaninos y provocó que una escuela sanjuanina, volviera al uso de barbijos.

La mujer dijo en su perfil que realizó este posteo, con la intención de que no hay mas 'Almitas', como se llamaba su hija. Es decir que no haya mas niños y niñas fallecidos, por la bacteria y la mala atención de profesionales sanjuaninos, según dijo la mamá de la fallecida. 'Voy a hacer esto con mucho dolor, porque es volver a mi hija y la bronca de ya no tenerla. Pero no quiero mas Almitas', expresó Mir Balmaceda.

En su escrito, Balmaceda indicó que el pasado sábado 21 de octubre a las 10. 30, habría llevado a su hija Alma a la guardia del Hospital Descentralizado Dr. Guillermo Rawson, porque la nena presentaba un pico de fiebre alto. En el lugar, según dice la publicación, la revisó la doctora Yanina Flores, quien le habría indicado un inyectable para bajar la fiebre y un anti alergénico. Siendo que la mujer les habría avisado, que la niña tenía un derrame pericardio leve en su corazón.

Mas tarde, al notar que la nena continuaba mal, la llevó nuevamente al nosocomio donde presuntamente la revisó la doctora Leila Heredia, quien si le indicó el test para detectar la bacteria antes mencionada. Vale decir que, previamente, Mir Balmaceda le habría dicho a la médica que reconocía en la menor los mismos síntomas que tuvo cuando se infectó con el microoganismo tiempo atrás. Según mencionó la mamá de Alma, la profesional le habría dicho, 'usted no es médica y no podemos medicar a nadie sin una confirmación', indicó Balmaceda.

Con la orden del test en mano, Mir se habría dirigido con su hija el día lunes al Centro de salud Carmen Ivone Silva, a realizarle el estudio a su niña y de acuerdo a los dichos de la madre de la menor, los administrativos se habrían resistido a anotarla, porque ya habían anotado gente. 'Me pare firme y les pedí la prioridad porque mi hija ya no se podía sostener', indicó Balmaceda y añadió que en ese momento la habría atendido la médica Claudia Rosa Ochoa, quien le diagnosticó faringitis y le indicó ibuprofeno, dipirona y amoxicilina 500. Luego le realizó el test rápido y dio positivo.

'Almita a la tarde, ya no podía ni respirar, cuando la lleve nuevamente, esperamos una hora para que la atiendan. Y esa p... bacteria ya estaba en su sangre, sus órganos y demás', expresó la mamá de Alma.

Por último la mamá de la menor fallecida, indicó que para ella, la pérdida de su hija se debió a que las doctoras habrían obrado mal desde un principio. 'Lo único que les puedo decir es que no dejen de insistir. Ya a mi Almita no me la devuelve nadie, pero tampoco quiero que le pase a alguien mas. Recuerden los nombres de esas médicas', cerró Mir Balmaceda en su red social.