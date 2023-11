La OSP volvió a incluir como prestadora a la empresa que denunció por fraude

El pasado viernes 3 de noviembre la Obra Social Provincia publicó una resolución inesperada. En la misma el interventor, el doctor Miguel Greco, decidió volver a incluir a la empresa Garder Salud como prestadora de la obra social. Lo llamativo es que la OSP y la empresa mantienen todavía una batalla judicial por presunto fraude. Sin embargo después de casi tres meses estar fuera de convenio, la empresa se dedica a la alimentación para personas con internación domiciliaria vuelve a ser contratada por su denunciante.

La historia judicial entre la OSP y Gardar Salud comenzó el 18 de octubre de 2022. Greco se presentó en la UFI de Delitos Especiales para denunciar el llamativo crecimineto exponencial de facturación de la empresa a la obra social en el último tiempo previo a la denuncia. Pero la formalización de la investigación por parte del Ministerio Público Fiscal llegó recién el 10 agosto de este año cuando el fiscal Francisco Pizarro le endilgó a las dueñas Marilina De la Fuente, Maria Florencia Molina (hija de De la Fuente), y Adrián Guzmán, médico y director de la empresa, al menos cinco casos de presunto delito de fraude al Estado. Para investigar estos casos el fical tiene un año para colectar pruebas y valorar si son suficientes para pedir juicio contra las tres cabezas de la empresa. Pero esto no terminó ahí, porque un día después de la acusación de fiscalía, Greco nuvamente denunció a Garder, esta vez por presuntamente haber facturado prestaciones a pacientes afiliados a la OSP que estaban internados en el Hospital Privado. Desde la clínica de calle Rivadavia, negaron que la empresa que haya pasado por el lugar y le contestaron a la obra social que la documentación presentada por Garder Salud era apócrifa.

Sin embargo a las denuncias de la OSP, hubo una contra denuncia por parte de Garder Salud por 80 millones de pesos, por el no pago de facturación anterior a las denuncias. Además la empresa contrató al mediático abogado porteño, Fernando Burlando, quien en su paso por San Juan para defender la empresa De la Fuente, expuso que si había que hacer un resarcimiento económico por el perjuicio ocasionado de sus defendidos a la OSP, la empresa estaba dispuesto a hacerlo. Pero hasta el momento la investigación continúa sin haber llegado a algún acuerdo entre las partes que frene el proceso judicial en curso.

Volviendo a la polémica decisión, en la resolución de la OSP, se explica que si bien hay una investigación judicial en curso, todavía no hay fallo contra la empresa. Además sostienen que antes de este incidente, Garder Salud no tenía antecedentes en su contra durante el tiempo que llevaba trabajando para la obra social. En la resolución además de la firma del interventor Greco, está la firma de Gustavo Sabio, Gerente Administrativo Financiero de la OSP. Cabe aclarar que durante toda la mañana de este lunes desde CANAL 13 SAN JUAN se solicitó la posibilidad de una entrevista con las autoridades de la OSP, pero no hubo respuestas al pedido.