Qué dice Salud Pública sobre la vuelta del barbijo en las escuelas

Este lunes la Escuela Antonio Torres de Capital sacó un comunicado destinado a toda su comunidad educativa por dos casos de streptococcus dentro de la institución. En el mismo, además de recordar las recomendaciones protocolares aprobadas por Salud Pública para evitar contagios de esta y otras bacterias que se contagian por vía respiratoria, pidió a los padres que manden a sus alumnos con barbijo. A raíz de esto, Diario 13 se comunicó con la Secretaria de Planificación de Salud Pública, Alina Almazán quien señaló que la cartera sanitaria de la provincia da libertad de acción para que las escuelas públicas pidan que los estudiantes acudan a las aulas con tapabocas.

A su vez, Almazán aprovechó para recordar a todos los sanjuaninos y sanjuaninas que se trata de una bacteria que no es ajena a la población. Es decir, que no es una novedad, y que padres y madres no deben relajarse en las ya conocidas medidas de prevención como el lavado frecuente de manos, la desinfección de los ambientes, evitar totalmente la automedicación y usar el barbijo en caso de que la persona este resfriada y no pueda dejar de asistir a algún lugar.

La funcionaria recordó a los padres que deben evitar enviar a sus hijos a clases en caso de que estos se encuentren enfermos para evitar contagios. En caso de que el niño o un adulto tenga síntomas como fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza no debe automedicarse, y en cambio, sí debe asistir a la consulta médica, y en caso de que el niño/a no tenga síntoma y se haya hisopado y haya dado positivo tampoco debe automedicarse.

‘Recordemos que esta es una bacteria que está entre nosotros, está en la población. Si saliéramos a hisopar a todos los alumnos de las escuelas de la provincia, la mitad daría positivo porque muchos la tienen, solo que en muchos de estos casos son asintomáticos. Por eso insistimos en que no hay que automedicarse o medicar a los niños ante la aparición de síntomas, sino acudir a la consulta médica’, sostuvo Almazán.

Este medo también se comunicó con la ministra de Educación, Cecilia Trincado, quien aseguró que desde la cartera educativa seguirán las instrucciones que les de Salud Pública. La funcionaria aseguró que ninguna de las escuelas de la provincia a suspendidos sus actividades por casos de esta bacteria.

En cuanto al comunicado de la Escuela Antonio Torres, su directora, Patricia Rodríguez informó que lo sacaron por un alumno de tercer grado y una de segundo grado que están enfermos y por lo decidieron tomar ciertos recaudos de prevención.

‘Gracias a Dios están bien y por ello hemos resuelto esto. Según Salud Pública, las clases son normales, sí hay que tener mucha prevención. Una medida es usar barbijo, otra es profundizar la limpieza con lavandina y la tercera es que los chicos que están resfriados o enfermos, los papás no los manden a la escuela hasta que tengan el certificado de apta de que están bien’, explicó la directora en un medio local.

Incluso Rodríguez añadió: ‘La decisión de evitar que el chico vaya a clases con algún tipo de resfrío se debe a que a lo largo del año ya han detectado menores que van con fiebre y luego tienen que llamar a los padres para que los retiren porque se sienten mal. Vamos a prevenir eso ahora. Los niños deben estar sin resfrío y bien sanos para seguir en la escuela’.