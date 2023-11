Un nuevo cartel para tomar conciencia y recordar a víctimas fatales viales

Desde la Asociación de Familias Unidas por el Dolor y la Esperanza se reunieron en las inmediaciones de calle Mendoza y 15, en Pocito, lugar en el que colocaron un cartel para concientizar y recordar a víctimas fatales producto de siniestros viales. En esta ocasión fue recordando a Pedro López, atropellado en noviembre de 2018 por un efectivo policial, producto del impacto, terminó perdiendo la vida.

Guillermo Chirino, presidente de la Asociación, explicó que “esto es para tomar conciencia. Venía Pedro en bicicleta y a alta velocidad lo embistieron. En las partes rurales hay seres humanos y en este caso en bicicleta. Hay que tomar conciencia”.

Juan López, hijo de Pedro recordó que “fue un momento muy tiste porque era el pilar de la familia. Aquel día venía de la iglesia, había ido a misa y se había parado en un comercio a compra. Camino a casa se encontró con la tragedia. El policía que conducía venía a alta velocidad, muy rápido. Mi papá tenía el paso, venía por la derecha y tenía la pasada. Han pasado varios años pero uno no se olvida de ese momento”. Sobre la causa, Juan contó que “se pudo hacer lo del seguro nomás porque por la pandemia no se pudo hacer un juicio hacia el policía que trabaja muy cerca de aquí. Según el abogado, no se pudo hacer más nada después de pasado los dos años”.

Noticias Relacionadas La lucha diaria de la Asociación de Familias Unidas por el Dolor del Femicidio

También, desde la asociación contaron que se encuentran llevando adelante un trabajo en todo el país para reformar el Código Penal con el objetivo de marcar un cambio radical en materia de penas ante casos de siniestralidades viales fatales. “Hemos llegado ayer de Río Negro donde estuvimos trabajando la reforma del Código Penal. Hemos aunado esfuerzos todas las provincias para que esta reforma llegue a mano de los legisladores. Esperemos no pase como sucedió con el proyecto de Alcoholemia Cero que tuvo que esperar 20 años”, contó Chirino.

Misa para seres queridos

El tercer domingo de cada mes se recuerda a las víctimas fatales de siniestros viales en el mundo. Y en este sentido, desde la Asociación de Familias Unidas por el Dolor y la Esperanza, invitaron a la misa que realizar para recordar a los familiares y seres queridos, será el día domingo a las 20hs en la iglesia Catedral e incluirá una suelta de globos para concientizar.