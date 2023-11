Cuáles son los síntomas de la diabetes infantil

La diabetes infantil, es una enfermedad que solía ser poco común entre los más jóvenes, sin embargo ha experimentado un preocupante aumento de casos en Argentina. De esta manera, esta enfermedad, de acuerdo a los recientes estudios internacionales y la OMS, aumentó su riesgo tras la pandemia por el Covid-19.

Los especialistas dicen que hay algunos signos de alerta, que de ser detectados por los padres, ellos deben llevar a sus hijos a una consulta médica. Algunos de ellos son los siguientes:

-Pérdida de peso sin explicación: Los niños diabéticos suelen presentar aumento de apetito, sin embargo, los niños que presentan la diabetes tipo 1 pueden perder peso de manera significativa. Ello se debe a la incapacidad del cuerpo para utilizar la glucosa como fuente de energía.

-Aumento en la frecuencia de la micción (ganas de orinar): Al no tener insulina, en el caso de la diabetes tipo 1 ó al tener insulina deficiente que no se puede utilizar, en el caso de la diabetes tipo 2 , esto genera la acumulación de grandes cantidades de glucosa en la sangre que los riñones no pueden filtrar. Para que los riñones eliminen la glucosa por la orina, necesitan que esta se disuelva en cantidades importantes de agua, por ello el niño con diabetes orinan en mayor cantidad y frecuencia, a esto se le conoce como poliuria.

-Sed excesiva: Debido a que tiene que reponer los líquidos que perdió en la micción, el niño con diabetes tendrá sed excesiva incluso por las noches, a esto se le conoce como polidipsia.

-Fatiga o cansancio: Los menores con diabetes pueden sentirse más cansados de lo habitual y mostrar signos de fatiga, debilidad y falta de energía. Ello podría verse reflejado en su rendimiento escolar y actividades cotidianas.

Prevención de la diabetes infantil

-Genética: En caso haya casos de diabetes en la familia, es importante realizar un chequeo regular para detectar y dar tratamiento al desarrollo de esta enfermedad.

-Dieta saludable: Incentivar a los niños a llevar una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras y alimentos con bajo contenido de azúcar ayuda a prevenir esta enfermedad. Asimismo, en caso el niño o adolescente tenga sobrepeso, se debe procurar llevarlo a consulta con un nutricionista que lo evalúe y ayude a alcanzar sus objetivos nutricionales.

-Actividad física: Promover la actividad física regular, ayuda a mantener un peso saludable y mejorar la sensibilidad a la insulina.