García Nieto: “Esto nos obliga a preguntarnos qué hacemos como ciudadanos para evitar esa violencia”

En el Club Sirio Libanés el Poder Judicial realiza este martes una Jornada de Reflexión en el marco del 25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Allí, la ministro de la Corte de Justicia, Adriana García Nieto, dialogó con Canal 13 sobre el flagelo de la violencia.

“Es un flagelo que nos atraviesa a todos. Todos conocemos por lo menos a una persona que es víctima de violencia. Está comprometida la oficina de la Mujer de la Corte con eliminar la violencia de Género”, dijo García Nieto.

La cortista reflexionó que “mientras haya un caso de violencia de género significa que tenemos que seguir trabajando. Esto nos obliga a preguntarnos qué hacemos nosotros como ciudadanos para evitar esa violencia. Cada vez hay más conciencia social, hemos dejado de naturalizar estas cuestiones como naturales, de aquellas expresiones como dejar los trapitos en casa. A la mujer le cuesta salir a pedir ayuda y si encuentra indiferencia, estereotipo o minimización, se pregunta que si en verdad tienen razón, me merezco lo que me pasa pero no es así”.

Sobre el trabajo de la Corte, la ministro dijo que “hay que recordar que la Oficina de la Mujer fue creada antes que hubiera una mujer en la corte. Nosotros venimos a gestionar y con gran acompañamiento de cada uno de mis pares. Esto no es política de una presidencia o de otra, sino una política de Estado del Poder Judicial. Vamos a seguir insistiendo que en que tenemos que educar, que el flagelo es social”.