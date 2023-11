La alegría de la familia de Santi Luna: 'Verlo en casa feliz es lo que siempre quisimos'

El 10 de noviembre marcó un hito significativo para la familia de Santi Luna, el valiente niño que recibió un trasplante de corazón a la temprana edad de 2 años. Después de una prolongada estadía en el Hospital Italiano, Santi finalmente regresó a su provincia. Su madre compartió con Diario 13 la emotiva experiencia y expresó que este regreso a casa era un sueño que habían acariciado durante mucho tiempo.

Dos años y cinco meses después, el pequeño Santi pudo volver a su hogar, lo cual fue recibido con gran entusiasmo y alegría por parte de familiares, amigos y la comunidad. La madre de Santi, Maricel, compartió sus emociones destacando la sensación de comenzar una nueva vida para el pequeño campeón.

"Hermoso, muy emotivo todo. Después de tantos años volver es increíble", comentó Maricel, la mamá de Santi, quien padece una cardiopatía congénita y necesitaba un trasplante que llegó para salvarlo. Cabe recordar que este pequeño tiene síndrome del corazón izquierdo hipoplásico. Esto ocurre cuando partes del lado izquierdo del corazón (válvula mitral, válvula aórtica, ventrículo izquierdo y aorta) no se desarrollan por completo, afectando el flujo normal de la sangre por el corazón. Además, desde los 3 meses está en la lista de espera del INCUCAI en emergencia nacional.

Maricel señaló que no era la primera vez que se reunía con la familia: "A la mayoría ya la conocía. Era más la emoción de quien no lo conocía, tenerlo ya en San Juan es el sueño de todos". En la misma línea, confesó que Santi estuvo serio al principio, porque "no entendía nada de por qué tanta gente y festejo, pero después se empezó a relajar y a sonreír como siempre", dijo.

Al consultarle cómo sigue la vida del pequeño guerrero, ella manifestó que "con muchos cuidados seguimos en control y tomando los medicamentos que le dieron". A ello sumó que hay una parte muy importante ya que quienes quieran conocerlo deben tener en cuenta ciertas cosas. "La persona debe estar totalmente sana, sin ningún resfriado, molestia en la garganta, tos, ni nada por el estilo. Además, deben cumplir con las medidas de higiene básicas ya que Santi está inmunosuprimido y algo simple para uno para él es un montón". A pesar de esos cuidados, la mujer detalló "de seguro van a ser días llenos de amor y alegría".

Otros de los datos que brindó Maricel es que van a seguir con controles, "quizás no sea tan seguido como en Buenos Aires, pero sí debe tener control con varios especialistas". A su vez, expresó "yo estoy en un sueño gigante". Seguidamente aludió "fueron más de dos años fuera de casa. Volver a sentir el amor familiar es hermoso".