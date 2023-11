Streptococcus en la Antonio Torres: algunos chicos ya cursan con barbijo

El Streptococcus Pyogenes ya se encuentra en Argentina desde hace meses y San Juan no es la excepción. En la provincia ya se han detectado decenas de casos, dos de ellos dentro de la Escuela Antonio Torres. Debido a esta situación se abrió la posibilidad de que los padres envíen a sus hijos con barbijo, algo que ocurrió este martes en algunos casos.

Patricia Rodríguez, directora del Colegio Antonio Torres, contó ante el móvil de Canal 13 desde el interior del establecimiento educativo cómo han procedido frente a la detección de estos contagios. En ese sentido manifestó que ha estado en permanente contacto con las autoridades de Educación.

'No ha sido un pedido obligatorio el uso del barbijo, sino que se les ha ofrecido a los padres para su propia tranquilidad. Tenemos casos informados por los propios papás, con certificado. Gracias a Dios los chicos están bien. Estuve en permanente contacto con la señora directora de área del Ministerio de Educación y con mi supervisora, esto del barbijo fue una decisión tomada por la institución para la tranquilidad de los padres. También está la opción para que los trabajadores lo usen. Hay chicos que ya han venido con barbijo y otros que han decidido no utilizarlo', expresó.

Seguidamente mencionó que las medidas que se están tomando en la institución son justamente las que recomiendan desde el Ministerio. Se trata más que nada de no compartir comida o cualquier elemento, sumado a una minuciosa limpieza de los espacios.

'Se toman las medidas que han mandado de Salud Pública que es el constante lavado de manos de los chicos, que no compartan merienda o el vaso. En esta institución no se da la copa de leche así que es únicamente con la merienda que traen los chicos. La limpieza es más profunda, los porteros están limpiando permanentemente con lavandina. Las docentes van a controlar el tema de los juegos con su curso para que no estén todos juntos con otros cursos', sentenció.