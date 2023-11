Sus vecinos lo apedrearon y podría perder los pies

Santiago Arrieta, es un sanjuanino oriundo de La Bebida, departamento de Rivadavia. Gran parte de su vida, según contó a este medio, se dedicó a ser electricista pero durante los últimos catorce años su salud se vio desmejorada al punto en que sus pies se hinchan de manera anormal y no tiene mucha movilidad corporal. En las últimas tres semanas, fue atacado por vecinos que hacen vandalismos, quienes lo quebraron y a su vez propinaron piedrazos en sus piernas y pies. A raíz de esos impactos en sus extremidades, los mismos están amoratados, vendados y lastimados al punto en que el hedor y la picazón le arruinaron la vida, según indicó el propio entrevistado.

De acuerdo a los dichos de Arrieta, la situación de deterioro en sus pies, se intensificaron en los últimos 21 días. La razón es que malvivientes del Loteo Hogar 13 de La Bebida, le robaron televisores y ventiladores de su vivienda, ante la desesperación se habría enfrentado a ellos y recibió el ataque. De acuerdo a sus dichos, la Comisaría 34° poco hizo por subsanar la situación. Como consecuencia de las pedradas recibidas, sus extremidades cambiaron su color y la urticaria que padece en ellas no lo dejan dormir por las noches.

'Mas allá del dolor físico, lo que me pone muy mal es la picazón. Y como no puedo agacharme, me rascó con un palo y una cortapluma ligada', expresó Santiago a Diario 13.

Mas adelante dijo que, el pasado viernes al no soportar su situación, se dirigió al Servicio de Urgencias del Hospital Marcial Quiroga, fue entonces que lo atendieron. Sin embargo, según comentó Arrieta, lo habría atendido un enfermero quien le indicó que debía lavarse sus pies con agua y jabón blanco. Además de acudir a una consulta con un especialista al iniciar esta semana, algo que hasta la tarde de este lunes 13, no pudo lograr.

'Iba destruido a que me vieran el pie, con mucha molestia y me atendió uno que ni doctor era. Lo único que me dijo fue que me lavara los pies con jabón blanco y fuera esta semana a ver un especialista. Pero le pedí una inyección desinflamante o algo para aliviarme y no me dio nada el hombre', señaló el rivadaviense y sumó me han dicho que el miércoles vuelva y ahi me van a ver el pie', explicó Arrieta.

Actualmente, espera intervención ya sea por parte municipal o gubernamental por la situación que atraviesa. Además de conseguir solucionar con urgencia, su problema de salud. Ante cualquier ayuda, se pueden comunicar al 264 456-9923.