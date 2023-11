Caucete llegó a la pantalla, por una noticia no tan buena

Este miércoles el departamento del este fue noticia a nivel nacional. Lamentablemente no fue por algo bueno, sino que desde la señal LN+, el reconocido médico Claudio Zin, se refirió al departamento del este sanjuanino para contar un nuevo caso de streptococcus pyogenes. Zin habló en el programa de Eduardo Feimman, donde tiene una columna de salud, sobre las medidas que la provincia adoptó tras nuevos contagios de la denominada super bacteria.

Por el momento, las autoridades de salud provinciales, no dieron declaraciones sobre este nuevo caso en la institución de el mencionado departamento rural. Hace dos días, confirmaron a este medio que la cartera sanitaria de la provincia da libertad de acción para que las escuelas públicas pidan que los estudiantes acudan a las aulas con tapabocas.

Además, la Secretaria de Planificación de Salud Pública, Alina Almazán dijo que se trata de una bacteria que no es ajena a la población. Es decir, que no es una novedad, y que padres y madres no deben relajarse en las ya conocidas medidas de prevención como el lavado frecuente de manos, la desinfección de los ambientes, evitar totalmente la automedicación y usar el barbijo en caso de que la persona este resfriada y no pueda dejar de asistir a algún lugar.