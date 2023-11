Colocaron carteles con mensajes violentos en una zona muy céntrica

En las últimas horas la ciudadanía sanjuanina se vio sorprendida por múltiples carteles que se pegaron en una zona muy transitada del departamento Capital. Se trataba de cartelería donde se mostraban pistolas, haciendo alusión a la libre portación de armas, una propuesta que fue vinculada a Javier Milei. Después de algunas horas los mismos fueron arrancados.

Estos afiches fueron pegaron justo en la esquina de calles General Acha y Santa Fe. Los mismos eran de color amarillo, haciendo referencia a la empresa 'Mercado Libre' pero en este caso rezaba 'Mercado Liberado'. En ese marco mostraban armas de fuego asegurando, de manera satírica, que se vendían en un 'Pack Familiar'.

Esta campaña en contra de Javier Milei sobre todo se había detectado en Buenos Aires, donde también hicieron algo similar vinculado a la venta de órganos. Sin embargo, es una de las primeras veces que se detecta en San Juan, sobre todo en una zona tan céntrica.

No obstante, cabe destacar que en horas de la mañana de este miércoles 15 de noviembre, algunas personas llegaron en una movilidad no identificada y de manera veloz comenzaron a sacar esos carteles para luego retirarse rápidamente. Se llevaron hasta los trozos en el vehículo en el que llegaron, decidiendo no arrojarles en los cestos de basura que hay en el lugar. Cabe destacar que esos afiches se colocaron justo encima de la propaganda por la que pagó Unión por la Patria, en la previa al ballotage.