El turismo local, entre un fin de semana sin expectativas positivas y el cambio de gobierno

El penúltimo fin de semana largo del año está a la vuelta de la esquina y visitó Tarde 13 Fabio Nievas, vicepresidente de Cámara Hotelera y Gastronómica de San Juan, quien dio una apreciación de lo que sucederá este fin de semana, que hay ballotage en elecciones para presidente y al día siguiente feriado.

La economía viene sacudiendo el bolsillo de los argentinos pero pese a eso, muchas familias, con mayor o menor esfuerzo, van de vacaciones a ciertos destinos. Nievas contó que “habitualmente este fin de semana, en noviembre, siempre era ocupado por gente que va a la costa a ver los alojamientos del verano, pero eso no está pasando ahora porque la gente se queda a votar. Me parece importante porque habla de la maduración cívica. Al sector no le contribuye pero aceptamos las reglas del juego”.

El empresario del sector vinculado al turismo, analizó que al igual que lo que sucede en el país, “en San Juan está muy parecido. Vamos a estar trabajando pero no con los niveles de expectativa como en otros fines de semana largo”.

El sector turístico tiene un estrecho vínculo con las políticas de los gobierno porque los eventos suelen depender o trabajarse de manera conjunta. En el marco del cambio de color político en el gobierno provincial, ya mantuvieron un encuentro con las autoridades que estarán en la próxima gestión.

Nievas contó que se reunión con Gustavo Fernández y Fabián Martín, ministro y vicegobernador de Marcelo Orrego a partir del 10 de diciembre. En este contexto dijo que fueron “muy bien recibidos. Charlamos de esta transición, de cómo sigue, los entes públicos y privados, cómo con la conjunción de lo público y privado se puede llegar a tener una agenda que nos permita tener gran ocupación. Es importante para nosotros que esto funcione”

“Por las charlas que tuvimos con Martín y Fernández, los ejes en los que se va a hacer fuerte la política provincial, está el turismo provincial, igual son anuncios que corresponde al gobierno entrante. Pero nos han dado certezas y poder planificar. Hay que buscar los eventos porque tenemos infraestructura que hay que ocuparla”, sentenció.