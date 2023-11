Fueron a trabajar y les robaron la moto en pleno centro

El pasado 13 de octubre, le robaron la moto a una pareja y hasta este miércoles 15 de noviembre, desconocen el paradero de la misma. El ilícito ocurrió, en la inmediación de calles San Luis y Tucumán, en horario de comercio. Al respecto Franco Martínez, una de las víctimas del robo que se encontraba trabajando en ese momento, contó que a pesar del tiempo que llevan buscando su moto, nadie les da una respuesta concreta.

´Desde la Policía no me dijeron mucho, la oficial a cargo me indicó que me avisaba si sabía algo y nunca me dijo nada. Ycuando se dejo de hacer cargo la Comisaría 2° de la investigación, el caso paso a robos y hurtos y sigo en la espera', indicó Franco a este medio.