La ministra Fuentes, en contra de los vouchers: 'Estoy a favor de la educación pública'

Desde que Javier Milei planteó la posibilidad de implementar un sistema de vouchers en la educación argentinos, son cientos de autoridades las que se han manifestado en contra. En ese sentido la elegida por Marcelo Orrego para conducir el Ministerio de Educación a partir del 10 de diciembre, también rechazó esta chance afirmando su deseo de mantener la educación pública.

Silvia Fuentes será la ministra de Educación de San Juan a partir del próximo mes, cuando se realice el cambio de autoridades luego de los 8 años de Sergio Uñac y su gabinete al frente de la provincia. La futura titular de la cartera educativa pasó por Banda Ancha, donde dejó importantes definiciones como su opinión frente al sistema que presentó el candidato a presidente de La Libertad Avanza.

'Nosotros siempre estamos a favor de la educación pública. Antes no se usaban tanto las escuelas privadas, todos hemos ido a escuelas públicas, yo me he formado en una escuela pública. Creo que es algo necesario que se mantenga porque nos lleva a esa movilidad ascendente, a poder crecer en forma profesionales, poder hacerlo en nuestro país, en nuestro lugar', expresó.

Seguidamente la entrevistada dio algunas razones por las que la educación pública debería permanecer en Argentina. Entre ellas destacó que las diferentes universidades que hay en el territorio argentino, permiten que no todos los jóvenes tengan que viajar al extranjero para poder estudiar la carrera que desean.

'Hay muchos chicos que se tienen que irse de su país porque no pueden estudiar en el lugar en el que viven y nosotros en Argentina lo podemos hacer. En Argentina tenemos las mejores universidades, los mejores docentes y tenemos que seguir por ese lado. Creo que esa parte no la debemos perder', sentenció.