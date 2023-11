Profundo dolor: murió una guerrerita sanjuanina

Isis Ramírez, fue una pequeña sanjuanina que con tan sólo siete años, enfrentó con valentía dos graves enfermedades en menos de medio año y finalmente falleció el pasado lunes 13. La pequeña padecía leucemia y hace apenas semanas, había vencido una afección pulmonar.

Kevin Ramírez, su papá, confirmó la triste noticia a Diario 13. Ellos pidieron oraciones y dadores de plaquetas en las últimas semanas. 'Mi hija tiene leucemia linfoblástica e iniciamos las quimioterapias en el hospital Rawson. Además está atravesando una infección pulmonar, por lo que no puede respirar por si sola, pero está mejorando. Por lo que los médicos de a poquito están retirándole el respirador pulmonar. Aún sigue en terapia intensiva y sedada pero mucho mejor que la semana pasada', había expresado Kevin, su papá el pasado 27 de octubre a este medio.

Sin embargo, la pequeña perdió su vida tiempo después, dejando una huella imborrable en sus familiares y allegados. Y enlutó a todos los sanjuaninos que se sumaron a su lucha a través de sus oraciones y donaciones de sangre en el IPHEM, quienes en ocasiones consultaron a este medio para conocer el estado de la niña.

'Ella era pura dulzura, un ángel que se tuvo que ir. Asi como mi hijo, que Dios nos prestó por 38 años y por alguna razón tuvo que irse. No preguntamos el por qué, sino el para que´', indicó la tía abuela de la pequeña, Juana Nievas.

Por su parte, su papá Kevin dijo que se siente agradecido con todas las personas que los acompañaron en su luchas hasta el final. Y a pesar de todo el dolor, descansan en el saber que su pequeña está en paz. 'Gracias a todos por el apoyo que nos dieron en estos momentos. No puedo responder aún a todos , porque me toca hacer todo lo burocrático del sistema. Ya no tengo palabras para todo lo que estoy pasando, simplemente estoy en un nuevo comienzo muy difícil, para mi y para mi familia' indicó el papá de Isis.

Finalmente, el abuelo de Isis, Oscar Alberto Castro, recordó a su nieta con sentidas palabras, alegando que la pequeña era su tesoro. 'Mi amada nietita era y va a ser siempre mi tesoro más amado. Porque ella tenía un corazón hermoso, cariñoso. Mi amada nietita, siempre se comía la galletita más chica y le dejaba las galletas más grandes a su hermanito y a su primita, era tan generosa. Este dolor es muy grande, no se puede explicar, lo que sentimos en este momento', dijo el abuelo.