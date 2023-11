Verano: en las comunas turísticas casi no hay reservas y hay mucha incertidumbre

El fin de semana largo de 20 de noviembre ya se sabe que no será para nada beneficioso para los departamentos turísticos de San Juan. Y, hasta el momento, parece que sucederá lo mismo en las vacaciones de verano. Desde Calingasta, Iglesia, Valle Fértil y Jáchal dijeron que casi no hay reservas y que, a la vez, hay mucha incertidumbre. Incluso, algunos prestadores comentaron que no están dando información de precios hasta que pase el ballotage.

Si bien en las vacaciones de verano San Juan no es una de las provincias elegidas masivamente, siempre la reserva y la posterior ocupación son buenas. Ahora, parece que la incertidumbre política y económica que hay en el país se metió de lleno en este rubro.

Según lo que comentaron algunos prestadores, de Valle Fértil y Calingasta, los departamentos que tradicionalmente convocan la mayor cantidad de turistas, todo viene “tímido”. Las reservas no superan el 30% y las consultas tampoco son muchas. Desde estas comunas comentaron que las pocas personas que reservaron cancelaron los hospedajes con anticipación para poder congelar los precios. “Hay prestadores que no saben cuánto cobrar porque la incertidumbre es muy grande. Muchos están esperando ver qué pasa tras el domingo –por el día de la elección presidencial- para definir tarifas y calculan que ahí las consultas también aumentarán”, dijo Heber Tapia, director de Turismo de Calingasta.

Desde Jáchal, comentaron que la situación es similar. “Hay muy pocos turistas que ya reservaron para verano. Y, según lo que estuve hablando con los prestadores, no quieren reservar hasta que termine este mes”, dijo Roxana Illanes, de Turismo de Jáchal.

Por su parte, desde Iglesia se mostraron un poco más expectantes que los precios quedan congelados cuando se hace la cancelación del pago y que, en caso de sólo hacer una seña, el resto de queda sujeto a las subas que pueda tener el dólar blue. “Hay consultas, y pensamos que puede mejorar, porque hay muchas personas que no podrán salir de la provincia o del país y eso nos puede fortalecer.