Atampiz sobre la escuela de Zonda: “Mañana tienen 2 pollos para darle de comer a 280 chicos”

El intendente Miguel Atampiz se hizo presente en la escuela Mercedes Nievas de Castro tras el pedido de los padres que dicen que los alumnos se intoxicaron producto de la comida en mal estado que les dieron en la escuela. El jefe comunal apuntó a los recursos que tienen en el establecimiento para darle de comer a los chicos.

“Los padres me llamaron para que viniese. Fui por la sala de primeros auxilios y me dijo la doctora que hay 22 chicos, que no saben qué tienen, que clase de alergia les ha dado.”, comentó aportando el intendente en el móvil de Tarde 13.

“Esto (por el problema de la comida) viene desde hace mucho, desde hace más de dos meses que vienen con la situación. Los porteros (quienes preparan la comida) no tienen la culpa. Mañana tienen 2 pollos para darle de comer a 280 chicos, ¿cómo hacen?”, se preguntó Atampiz.

Seguidamente el intendente dijo que “hay que darle una solución, sé que el presupuesto lo tienen. No puede ser que mañana tengan dos pollos para darle de comer a 280 chicos. El presupuesto entra, no sé dónde están los materiales. Eso tiene que verlo Educación. Voy a acompañar a los padres al Ministerio de Educación mañana”.

El intendente hizo referencia a la situación en la que asisten algunos alumnos y dijo que “es el único plato de comida que tienen al día los chicos. Pero no van a comer lo que hoy les han dado”.