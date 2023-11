Desde Nación dejaron de mandar medicamentos a la provincia y no saben cuando lo harán

Luego de que el móvil de Canal 13 diera a conocer el caso de María del Carmen Romero, quien reclama hace meses que no recibe su medicación que llega desde Buenos Aires siendo afiliada a Incluir Salud (ex PROFE) el periodista Alejandro Sánchez buscó la respuesta oficial.

"A Incluir Salud hay que partirla en dos. Hay una parte que corre por parte de San Juan, que son prestaciones menores, diálisis, traslados, entrega de pañales y todo insumos menores. Pero hay una parte que se encarga Nación, la Dirección General de Discapacidad, que es medicamentos e insumos de alta complejidad", detalló, como es el caso de María del Carmen.

El periodista explicó que "desde acá reconocen que desde hace no menos de 6 meses hay un retraso abismal en la entrega de medicamentos, no hay respuestas" desde la mencionada dirección y que no saben explicar que "es lo que está haciendo demorar varios medicamentos a varios afiliados a San Juan".

"Se ha pedido respuestas y no hay una respuesta concreta desde la Dirección General de Discapacidad de la Nación", manifestó el periodista.

Además no son solo estos casos que salieron a la luz recientemente, si no que hay reclamos hasta de "botones gástricos y sondas".

Mirá el informe en el video insertado al principio de la nota.