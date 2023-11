El furioso descargo de las madres de la escuela de Zonda

Tras la intoxicación de 22 niños en la escuela Mercedes Nievas de Castro, un grupo de mamás habló con Canal 13. Una de las ellas indicó que, la maestra de su hijo le avisó aproximadamente a las 13.30 sobre que su pequeño no se sentía bien y necesitaba que fuera a buscarlo a la institución. Según dijo, al llegar al lugar, ella notó que habia varias madres sin embargo ingresó al aula de su hijo sin dar mayor importancia a lo que observó. Entonces vio a su niño quien se quejaba de dolor, entonces interrogó a su señorita y ella se limitó a decirle que debía firmarle el acta y llevarselo.

Acto seguido la mujer trasladó a su hijo al centro de salud mas, con 38° de temperatura y si bien la doctora no pudo dar un diagnóstico, le dijo que debían esperar. 'Mi hijo tiene 39° grados de temperatura ahora, le han salido ampollas además. Me dice la doctora que tengo que esperar, pero ¿qué hago con él yo, que hago si le pasa algo a mi niño?', expresó la madre del menor.

Por otra parte, habló otra mamá que comentó al móvil que, en su caso la docente le dio aviso del estado de su hijo, motivo por el que se apresuró a buscar a su hijo a la escuela zondina. Cuando llegó, según sus dichos encontró una escuela revolucionada y cuando buscó a su nene, pasó a ver a su hija que va a otro grado y la halló en las mismas condiciones de salud que su hermano. Por lo que decidió retirar a ambos de la escuela. 'Le dije a la seño que me los llevaría a la salita, mis hijos fueron unos de los primeros trasladados por la ambulancia', explicó la mujer.

Finalmente otra de las madres damnificadas, mostró la porción de comida que le dieron a su hijo y alegó que ella había visto hongos en la salsa. Y sumó, 'la directora dice que no estaba al tanto de la situación en la que los niños estaban. Cuando yo la fui a buscar, estaba con dos policías que no me dejaron llegar hasta donde ella estaba y le dije "¿por qué no sale afuera y ve cómo están los niños?" ', cerró la mujer.