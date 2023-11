Escándalo en una escuela de Zonda: padres furiosos cuestionaron la elección de proveedores de la directora

El escándalo se desató en la tarde de este jueves en las puertas de la Escuela Carmen Nievas de Castro de Zonda. Madres y padres furiosos se agruparon en las afueras y pidieron explicaciones por la intoxicación de 22 alumnos de esta institución. A su vez, una de estas mamás habló con el móvil de Canal 13 y le expresó que entre los padres hay enojo y preocupación por esta situación y que para ellos el problema radica en la elección de proveedores que hace la directora y no en el presupuesto que reciben para darle de comer a los chicos y chicas.

'Todo nace cuando nos convocan a una reunión sobre el 16 o 17 de octubre, en donde la señora directora nos informa que habrá comedor hasta la primera semana de noviembre, porque hubo un desfasaje de dinero debido a la inflación', comenzó contando la madre recordando el génesis del problema.

La mujer contó que les ofrecieron a los directivos su ayuda para llegar a una solución viable sobre el caso. 'Nos contestó que nos dirigiéramos a políticas alimentarias, que buscáramos al señor Pelaitay, y así lo hicimos, y él nos dijo que se estaba gestionando un aumento de esos $204 por chico', precisó.

Con la respuesta del funcionario los padres volvieron a tener un encuentro con la directora, en la cual le trasladaron la respuesta, a lo que la directiva, según señaló la mamá de uno de los alumnos, les trajo una carpeta se las abrió para mostrarle cual era el menú con el que se estaban manejando, y fue ahí que los padres notaron que hay comidas dentro de ese listado de platos, que sus hijos no habían consumido en el comedor escolar. 'Salían cajas de frutas, capeletis, tapa de tartas, tapa de empanadas, que nuestros hijos no comieron durante el año, ni siquiera una sola vez', expresó enojada.

La madre contó que volvieron a reunirse con el Director de Políticas Alimentarias, y le consultaron sobre el proveedor que tiene la escuela. El funcionario les contó que al proveedor lo elegía la directora, y que con lo que estaban recibiendo podían comprar en distintos proveedores, siempre y cuando estos cumplan con los requisitos exigidos por Desarrollo Humano.

'Nosotros le planteamos lo que nos dijo Pelaitay sobre los proveedores y ella se enojó. Ella quiso justificar que el gasto de frutas lo habían destinado a la compra tutucas y bolsa de chupetines para el festejo del Día del Niño. Y nosotros nos preguntamos porque no viene eso en el registro como tiene que ser', contó.

Tras este 'desencuentro' con la directora, 9 madres se dirigieron al Ministerio de Educación y les tomaron el caso como una denuncia. ‘Nosotras les aseguramos que no teníamos problemas de firmar la nota que llevábamos, nos tomaron la denuncia y después pedimos una asamblea. En esa reunión asistió personal de Políticas Alimentarias y les avisamos que si no se regularizaba la situación en una semana nosotros llamaríamos a los medios, que es la manifestación de este jueves’, manifestó.

‘Los supervisores, días atrás, vinieron y nos informaron que el proceso investigativo lo habían iniciado. Ellos creen que nosotros queremos milanesas para nuestros hijos, pero no es así, somos conscientes de inflación que hay, pero porque en otra escuela le dan mejor de comer y acá no, si reciben la misma plata’, sostuvo enojada.

Varios padres calificaron de 'llamativo' que la Escuela Agrotecnica del departamento recibe el mismo presupuesto y comen totalmente diferente a los chicos y chicas de la Escuela Mercedes Nievas de Castro donde asisten sus hijos.

Sobre los 22 casos de intoxicación, la mamá contó que era de esperarse que se diera esa situación en alguna oportunidad, puesto que además de poca, dos o tres días a la semana a sus hijos les sirven fideos de almuerzo. ‘El otro día les sirvieron una lámina de hamburguesa con cuatro o cinco fideos blancos, entre dos o tres días a la semana a los chicos les dan fideos. Hoy mi hijo llegó llorando de la escuela y me contó que le dolía la panza porque no había comido, cuando le pregunté porque me contó que era porque la comida estaba incomible’, expresó.

Según pudo averiguar Diario 13, los chicos que presentaron síntomas de intoxicación fueron asistidos y entre esos síntomas se encuentran diarrea, vómito, salpullidos. ‘Mi hijo afortunadamente no tiene nada, pero yo lucho por los niños, que no nos vengan a cuestionar el agua, porque los chicos han empezado con los síntomas después que han almorzado’, señaló la mujer al móvil de Canal 13 contestándole a la directora que había deslizado más temprano que la intoxicación puede venir por el consumo de agua.