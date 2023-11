'Me están dejando morir': el crudo relato de la mujer que espera hace meses su medicación

María del Carmen Romero es una sanjuanina que vive en Concepción, afiliada a Incluir Salud (ex PROFE), que brinda cobertura médico-asistencial a todas aquellas personas titulares de pensiones nacionales no contributivas.

'Me están dejando morir', dijo en un crudo relato al móvil de Canal 13 ya que espera hace meses que desde Nación manden su medicación.

"Tengo artitritis reumatoidea con deformación de huesos, muy avanzado", y explicó que "hace más de 30 años tomando corticoides, me complicó el corazón y esperé 5 meses para que me dieran la droga de Buenos Aires, me llegó 3 meses, cuando hice el segundo expediente, ya van a ser 5 meses y no me dan el otro tratamiento, que es de por vida pero cada 3 meses"

"Está aprobado del 23 de agosto, dice que no saben hasta que asuma el nuevo gobierno, o no les pagan, o por el dólar, no se los mandan", dijo.

Agregó que "voy al PROFE, quiero hablar con el director, me dan con el de la farmacia. Ya tengo 3 o 4 reclamos, no me dan importancia. Resulta que ahora he ido a Casa de Gobierno, no conoce el PROFE", explicó.

Siguiendo su relato dijo que "estoy sin medicación, me llevan día por medio a la salita a ponerme medicación, calmante, ahora no quieren ponerme corticoide y se me ha complicado tengo dos hernias que están a punto de estallar".

"Eso viene de Buenos Aires, está autorizado pero no los mandan. He hecho reclamos, no tengo solución y mi enfermedad va avanzando así que no se que tengo qué hacer porque nadie me sabe dar información de nada, a ver que solución me pueden dar", expresó la sanjuanina y "no aguanto más los dolores, necesito la ayuda".

"Me están dejando morir, porque voy, me internan una hora y me largan", expresó entre lágrimas porque siente "tristeza, impotencia, de todo, injusticia. Necesito la medicación, y una solución por las hernias".

Luego explicó que si quisiera comprar particular la medicación hace 2 meses cuando averiguó costaba $600 mil y ahora su hija consultó y cuesta $840 mil, "pero me dan 60 comprimidos para dos meses. Supongamos que lo compre y el mes que viene que hago; yo no se si me van a dar apenas asuman, o estudiarlo, no se que van a pasar, Necesito urgente que me den una solución".

Mirá su relato en el video insertado al principio de la nota.