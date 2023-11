Tras la intoxicación de su hija, una madre apuntó contra la directora: ‘no fue el agua, fue la comida’

El escándalo se desató este jueves al mediodía en la Escuela Carmen Nievas de Castro de Zonda. Pasadas las 13, la alarma se encendió dentro de la institución porque 22 pequeños alumnos presentaron síntomas de intoxicación y tuvieron que ser asistidos de urgencia. Ante esta situación, Diario 13 charló con Natalia Barros, mamá de una de las niñas que se descompensó, quien apuntó contra la directora Nancy Lovuolo, asegurando que existen irregularidades en el armado del menú diario.

La mujer contó que las irregularidades vienen dándose desde mediados de octubre. Según precisó, a los chicos les dan de comer de los cinco días de la semana, tres veces platos compuesto por hidratos de carburo. ‘Tuvimos una reunión con una nutricionista en la escuela y nos dijo que los chicos no pueden comer tres veces a la semana hidratos de carburo, por eso no entendemos los menús que les arman a los chicos, es raro, hay irregularidades. La directora dice que son los proveedores los que están fallando, que cada vez le alcanza menos con el dinero que les dan, pero ella es la que compra’, sostuvo.

Barros indicó que en varias oportunidades a los chicos les sirvieron almuerzos que no estaban en las mejores condiciones y que pocas veces les han dado fruta. ‘Estamos preocupadas por estas situaciones que se vienen dando. Yo hoy estuve en la sala hasta las 17 con mi hija, pero los padres se quedaron reclamando y lo hicieron hasta la noche’, expresó.

‘No fue el agua, fue la comida que les dieron’, señaló la mujer notablemente enojada. Luego contó que cuando la llamaron de la escuela pensó que solo su hija era la descompuesta, pero al llegar a la institución se encontró con varias madres retirando a sus hijos. ‘A mi hija solo le agarró un fuerte dolor de panza y un pequeño dolor de cabeza, le recetaron reliverán, se lo compré y se lo di y por suerte ya está mejor’, contó.

La directora dice que la comida estaba mal cocida y que el Estado le da $202 por niño al mes para la comida

Desde la escuela, la directora Nancy Lovuolo desmintió que se tratase de comida en mal estado y apuntó al gobierno por las escases de dinero que recibe por alumno para la comida mensual.

'Estábamos hoy con dos supervisora en dirección, ellas corroboraron que la comida no estaba en mal estado. Estábamos con la mamá de un alumno que dijo que iba a llevarse a su chico a comer a su casa por la comida. La comida no estaba en mal estado, estaba mal cocida. Eran tallarines con tuco', expresó la directora en los micrófonos de Canal 13.

Lovuolo expresó que 'no había hongo y no había nada. Está bromatología en este momento. Puede ser el agua que van a revisar. Puede ser un producto químico porque en estos últimos días estuvo trabajando un tractor fumigador por aquí cerca, pero la comida no está en mal estado porque ha comido toda la escuela. Están revisando los freezer, la mercadería. Se están llevando botellas de agua para analizarla. Bromatología dice que un niño para intoxicarse con comida debe pasar unas dos horas tras haberse alimentado'.

La directora disparó contra el Gobierno por la cantidad de dinero que les da para cada chico, por mes. 'El ministerio nos entrega 204 pesos por niño, por mes. Yo quiero saber quién come en un mes por 200 pesos. Hemos reducido la cantidad de comida. Se les da lo que dice Política alimentaria', pronunció la directora.

'Hasta hace un tiempo atrás, para darle tallarines a los chicos cocinábamos con 37 paquetes de fideos, 18 kilos de carne molida, con dos pack de botellas de salsa, dos bochas de queso para rallar, pero hoy nos superó la inflación, nos superaron los montos. Yo quiero saber quién puede cocinar durante 21 días con 200 pesos', sentenció la directora.