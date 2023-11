El viento tiró más de 10 árboles en Chimbas y causó caos en vecinos que se quedaron sin servicios

El viento llegó al llano del Gran San Juan y en algunos departamentos la gran intensidad generó estragos, tirando árboles y cortando cables del tendido eléctrico, lo que terminó dejando a vecinos sin servicio de energía eléctrica ni de agua potable.

En el departamento Chimbas, precisamente en el sector de calle Necochea entre Rodríguez y Centenario, a la altura del barrio 7 de septiembre, más de 10 árboles se cayeron en la tarde de este viernes, en distintos tramos de la zona en cuestión pero con apenas pocos metros de distancia.

Los árboles caídos son ejemplares que estaban secos, algunos arrancados de raíz y otros quebrados, dejando los tocones en el sueño, enterrados. Un hecho lamentable pero que afortunadamente no dejó personas heridas.

La caída de estos árboles dejaron otro problema: la falta de energía eléctrica y sin agua potable a los vecinos. Es que los árboles arrastraron el tendido eléctrico y obligó a que cuadrillas de Energía San Juan deban responder de inmediato para dar solución y devolverles el suministro a los vecinos. De ese modo recuperarán la energía y el servicio de agua.

Uno de los vecinos del lugar, contó que esto no es nuevo, sino que sucede cada vez que sopla viento con gran intensidad.

“No es la primera vez que pasa. Siempre que corre viento tenemos el mismo riesgo en la zona. El alumbrado público hace poco fue inaugurado pero ya no funcionan. Están todas caídas, ya no tenemos luz. Hay vecinos y comerciantes que se les han quemado electrodomésticos pero no tenemos respuestas de nada”, contó.

Además, destacó que “los arboles están secos y por la emergencia hídrica no hay regadío. En las noches hay chispas de corrientes cuando las farolas se caen. Los autos no se pueden dejar en las sombras porque pasa esto, es un peligro. En el vecindario tenemos miedo cuando corre viento, hay que tener los niños encerrados, no hay solución”.