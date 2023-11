Suspendieron a la directora de la Escuela de Zonda donde se intoxicaron más de 20 alumnos 

Este viernes por la mañana un grupo de padres de alumnos que terminaron intoxicados en la Escuela Carmen Nievas de Castro, ubicada en Zonda, se reunieron en el Centro Cívico con autoridades del Ministerio de Educación. Desde allí, Betiana, una de las madres del establecimiento, dialogó con Canal 13 de lo ocurrido.

"Las preguntas de nosotros fueron qué iba a pasar con la directora, qué solución nos daban a nosotros con el problema de los chicos intoxicados. Lo que nos dijeron es que se estaban tomando cartas en el asunto con la directora, que estaba suspendida; como que también puede ser algo definitivo", explicó la madre.

Noticias Relacionadas Temor por la intoxicación de más de 20 estudiantes en una escuela zondina

Agregó que "los chicos van a tener media jornada, desde las 08 hasta las 13:30 y de ahí se retiran, no van a tener comida. Dijeron también, me gustaría hacer hincapié en la parte de que se está diciendo, Bromatología dijo que había sido por el agua y acá nos dijeron que esto tarda 7 días. Bromatología no puede estar asegurando algo que no tiene análisis".

"Se están tapando muchas cosas en la escuela, que no se deben hacer y nosotros estamos peleando no solo por mi nena que es una de las intoxicadas, si no por todos los chicos de la escuela", manifestó.

"Acá se habló del tema del comedor. Nosotros no queremos que se cierre el comedor, queremos que siga. Nosotros queremos que se aparte del cargo tanto a la directora como vicedirectora, pero no es porque tenemos un problema de papás con directivos, es porque esto se está manejando mal", expresó también la mujer.

Mirá el video insertado al principio de la nota con sus declaraciones.