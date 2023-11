Una importante ministra se sumó al pedido de justicia por el caso de Lucía Rubiño

El caso Lucía Rubiño sigue dando que hablar. A un mes del trágico siniestro vial que se produjo en el barrio Profesionales de Rivadavia, una ministra se sumó al pedido de justicia por la joven bailarina.

Se tarta de la Ministra de Turismo y Cultura de San Juan, Claudia Grynszpan, quien retuiteó un flyer que solicita testigos para brindar más detalles sobre el caso. "Nos gustaría decir que todos los que estuvieron esa noche en el barrio Profesional, que vieron, grabaron, escucharon y lo que sea que crean conveniente para aportar a la causa, ¡vayan a declarar!", se puede leer.

A la vez escribieron: "La única manera de hacer justicia es ir y declarar lo que vieron. Muchos no van por miedo o porque los padres no quieren que se involucren. Está demás decir que mataron injustamente a una chica", continuó. "Solo se trata de decir la verdad y lo que presenciaron. Vayan a declarar. No por nosotros, por Lucía", finalizó el posteo.

Es importante resaltar que el incidente vial tuvo lugar alrededor de las 3:30 del domingo 15 de octubre. En ese trágico suceso, Lucía, una joven de 16 años de Albardón, perdió la vida tras ser impactada por un vehículo Renault Sandero. La adolescente se encontraba participando en una fiesta en la casa del juez de Paz de Zonda, Octavio Caballero, padre de las amigas de Lucía y ausente en la provincia en ese momento. El conductor del Sandero también era menor de edad. Lucía lamentablemente falleció en el Hospital Rawson aproximadamente una hora y media después de su ingreso.