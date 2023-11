Ya hay casi 20 casos confirmados de Streptococcus Pyogenes en San Juan

El Streptococcus Pyogenes cada vez afecta a más personas en la República Argentina y la provincia de San Juan no está exenta de este fenómeno. En ese sentido, la titular de la cartera sanitaria local informó que en total son 19 las personas que se han visto afectadas.

Alejandra Venerando, ministra de Salud Pública, habló con el móvil de Canal 13 acerca se esta llamada 'Super bacteria' que ha dado que hablar en las últimas semanas. En ese sentido aseguró que San Juan no atraviesa una situación preocupante o compleja en relación a estos contagios.

'Es una bacteria habitual, la tenemos todos porque ha colonizado nuestro organismo desde hace mucho tiempo, tiene que ver con la inmunidad de las personas. Sabemos que desde San Juan a partir del conteo de estas semanas epidemiológicas ya son 19 los casos notificados y 4 fallecidos. A diferencia de otras provincias como Córdoba donde hubo 82 fallecidos por el tamaño de su población', manifestó.

Seguidamente invitó a toda la comunidad a que acuda al médico si presente algún síntoma y que sea el profesional el que les recomiende realizarse un hisopado, ya que hay personas que lo están solicitando de manera voluntaria.

'Lo que hubo son hisopados que no estaban indicados, por que eso lo tiene que indicar profesionales médicos. Les pedimos a todos que acudan al médico cuando tengan mucha fiebre, dolor de garganta y no automedicarse. El Streptococcus Pyogenes es el que mayor faringitis produce, no hemos tenido un registro de tantas muertes en estos últimos años', sentenció.