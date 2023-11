Dengue en San Juan: hay 3 departamentos donde no se detectó al mosquito

El dengue es una enfermedad que siempre genera grandes operativos de prevención y concientización en la provincia de San Juan. En ese marco desde hace semanas que ya se comenzó a trabajar en este aspecto. De estas tareas surgió que en 16 departamentos de detectó al Aedes Aegypti, por lo que en sólo tres municipios alejados no se encontró rastros del insecto.

Liliana Salvá, jefa del Programa de Control de Vectores, contó en Cien por Hora cuáles son los resultados de los distintos trabajos que están realizando en esta jurisdicción. En ese contexto destacó que desde el inicio del mes de septiembre que vienen realizando distintas tareas en suelo sanjuanino.

'No se ha detectado en toda la provincia. En Iglesia, Calingasta y Jáchal no tenemos presencia todavía del mosquito. Este año queremos colocar sensores en Jáchal para ver si aparecen o no porque sabemos que la Ruta 150 une fácilmente lo que es Valle Fértil, que es la zona más húmeda, con Jáchal entonces prontamente quizás tengamos la presencia allí. En todos los demás departamentos ya está detectado el mosquito', expresó.

Salvá recordó que el mosquito es un ser muy 'urbano', entonces siempre se espera que esté presente en su mayoría en el Gran San Juan. De hecho en dicho territorio es donde se detecta con mayor facilidad. A pesar de esta situación la entrevistada remarcó que gracias a estas importantes campañas, en la temporada 2022/2023 se logró que nunca se registrara un caso autóctono en la provincia. Quienes contrajeron la enfermedad fueron personas que habían viajado.

'Hay municipios que ya están monitoreando para detectar que cantidad de huevos de mosquitos tenemos para definir la población que pueda existir. Estamos colocando más sensores sobre todo anticipándonos al periodo de lluvia que esperamos para este mes. Las provincias del norte como Chaco o Misiones ya han reportado algunos casos en julio. No se ha cortado la circulación viral que es lo nuevo que está ocurriendo en esta temporada. A esto se le suma países como Brasil y Bolivia', detalló.