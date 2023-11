El ensamble del radiotelescopio Chino inaugurará con presencia de autoridades internacionales

Marcelo Segura, coordinador del Proyecto CART, mantuvo este lunes una entrevista en "Cien por Hora" donde informó que la obra del radiotelescopio avanza "con el ritmo deseado" y además detalló que el próximo viernes habrá una ceremonia inaugural del comienzo del ensamble.

"Este proyecto arranca en el 2011. Yo comienzo a trabajar en el proyecto en el 2015 y hemos tenido ya varios cambios de gobierno, pandemias, ahora otro cambio de gobierno. Pero el proyecto sigue adelante, es una buena noticia para toda la comunidad científica", comenzó diciendo.

"En esta etapa ya nos encontramos realizando el ensamble de lo que es el radiotelescopio, ya se está montando la antena", explicó Segura.

"El próximo viernes 24, vamos a tener una ceremonia inaugural de lo que sería el comienzo del ensamble, por más que ya se haya comenzado, pero vamos a hacer un acto porque es un hito más que importante lo que significa el montaje de la antena", detalló.

"En este momento en Barreal se encuentran 17 técnicos chinos, en enero llegan 7 técnicos más especialistas en soldaduras y demás", informó. "Todos los días se sigue aumentando el tamaño de la antena y continuando con la estructura", dijo también.

"Mediante un monitoreo por cámaras web podemos ver cómo es la evolución de la obra", informó.

Además Segura destacó que "continuamos la obra con el ritmo deseado". Luego explicó cuál es el funcionamiento del radiotelescopio.

En cuanto a las piezas para el ensamble, dijo que "las piezas ya están en el predio, el próximo año va a haber un segundo embarque donde ya van a venir los componentes electrónicos" para el radiotelescopio. "Tenemos todo lo que es la parte metálica hoy día y nos está faltando la parte electrónica, no es que no se ha mandado si no que son los planes de la obra", explicó.

"Estoy confiado que este proyecto continúe en el tiempo. Lleva casi 20 años trascendiendo distintos gobiernos y situaciones muy complejas como fue la pandemia. Como es un proyecto a largo plazo es por eso que continúa", dijo. "En esto hay mucha inversión por parte del gobierno argentino, como la contraparte china, hay millones de dólares invertidos; es un proyecto que va a continuar", agregó.

Mirá la entrevista completa insertada al principio de la nota.