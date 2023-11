Enojo y preocupación de inquilinos locales por la amenaza de derogación de la Ley de Alquileres

'Antes proponían que los aumentos fueran cada 6 meses y accedimos, pero ahora van por todo', expresó con enojo y preocupación Víctor Bazán, titular de Inquilinos en la provincia en diálogo con Diario 13. El referente del sector fue consultado sobre la confirmación que el futuro presidente Javier Milei lanzó este lunes, solo a unas horas de haber sido elegido por el voto popular, en la que afirmó que derogará la ley de alquileres. ‘Siempre falta presencia del Estado para que se cumpla la ley, imagínate la situación de los 9 millones de inquilinos en Argentina, si encima a una ley que nos cuesta hacerla cumplir, la eliminan’.

Bazán apuntó duramente contra el Estado, al considerar que los desampara, ya que a duras penas pueden hacer cumplir lo que dice la ley. ‘No hay un control que propone este Gobierno saliente, y así es muy difícil. Los que sufren esta situación no son los propietarios que desean cada día tener más rentabilidad, sino el inquilino que a duras pena logra pagar el alquiler del mes y comer’, manifestó.

'Fue uno de sus anuncios de campaña, está dentro de su programa de Gobierno. Pero no puede ser que en menos de 24 horas de salir electo una de las primeras medidas que anuncia es derogar una ley que en definitiva termina causando en un contexto difícil del país más incertidumbre, porque en realidad creo no se torna en consideración en que la vivienda es un derecho humano fundamental que los inquilinos necesitamos que el Estado esté presente, pero si da la derogación de la ley que hace un equilibrio entre ambas partes, donde nosotros siempre lo decimos: que un empresario y un trabajador no están en igualdad de condiciones, y un propietario y un inquilino tampoco, por lo que si no hay un Estado presente a través de esta ley, no creo que derogar sea el camino’, manifestó el titular de Inquilinos en la provincia.

Incluso, Bazán se explayó: 'Si pensamos en que la problemática de vivienda está atada exclusivamente a una ley empezamos mal. Hay un montón de variables económicas que están dentro de una Argentina que viene marcha atrás, que viene con una incertidumbre muy difícil de aceptar, por lo que poner más incertidumbre en los inquilinos garantizando rentabilidad, en moneda extranjera y al precio que se le ocurra al propietario, sería un daño muy grave porque sufrirían 9 millones de inquilinos en el país. No creo que ningún inquilino piense que sin tener una Ley de alquileres va a mejorar su situación, porque no sabrá cuanto va a apagar, cuanto serán los aumentos cuanto durarán los contratos de alquiler, cuanto será el depósito, como se le devolverá el depósito’

Por último, Bazán señaló: ‘Hay cuestiones de fondo que la Argentina, y en especial este nuevo Gobierno que asumirá en diciembre, deben solucionar antes de fijarse en la derogación de una Ley de Alquileres. Además, hay que tener en cuenta que esta ley mantiene un equilibrio ante la falta de control por parte del Estado. Sino fíjate que hace un mes y medio que está vigente, con condiciones que pidió el mercado’