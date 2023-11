El análisis de la reacción de la economía, ante la victoria de Javier Milei el pasado domingo

Este martes, en diálogo con Tarde Trece, el contador público y máster en economía Diego Hagmann dijo que, si bien es difícil que la situación económica cambie a corto plazo, si se puede mejorar. Esto será posible si se toman en cuenta acciones cómo: dejar de emitir billetes y a su vez aumentar la productividad. Ya que estamos en un momento de turbulencia y actualmente los grandes indicadores monetarios están complicados en el país, según mencionó.

El contador señaló que a lo largo de los últimos años, en Argentina se han cometido ciertos errores que no han permitido un tipo de economía estable, por lo que hay que corregir algunos modos de realizar acciones vinculadas a este plano que traspasa lo político y social. Por ejemplo, mencionó que la inflación tiene un origen de causa monetaria, es decir que se produce cuando se emite dinero correspondiente a la producción del país, pero no se aumenta la producción necesaria para suplir lo emitido. 'Por lo tanto, cuando emito y no aumento la producción se producen desfasajes, por ejemplo en los precios', expresó el especialista.

'Si nosotros tenemos un déficit fiscal que es abrumador y a su vez por las elecciones le sumamos dos o tres puntos de PBI (producto bruto interno), eso se paga. Esa es la inflación que hoy tenemos', explicó Hagmann.

El especialista, además indicó que lo que se considera otro de los grandes problemas económicos argentinos, es la falta de dólares, como efecto de las anteriores 'malas praxis que realizaron algunas gestiones de gobierno. ´Como no hay dólares, en vez de cincelar algunas alternativas y tratar de conducir a una macroeconomía cómo: terminar con el déficit fiscal, fomentar la productividad, entre otros, se decidió continuar en esta línea de atacar el problema del faltante de dólares y optar por otras medidas cómo los cepos (restricciones a las compras o adquisiciones de una divisa de otro país). Lo que generó mucha diversidad de tipos de esta moneda extranjera en la Región, algo que no se ve en otros lugares del mundo, donde existe sólo la moneda local, el dólar y el euro', señaló.

Podes ver toda la entrevista, al principio de la nota.