En simples pasos: cómo tramitar de manera gratuita tu jubilación o pensión

La Dirección de Asesoramiento Previsional de la Secretaría de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos trabaja constantemente para tramitar jubilaciones para los sanjuaninos en los 19 departamentos, manteniendo un crecimiento anual sostenido de trámites jubilatorios y de pensiones hechos realidad. Te contamos acá lo que debes saber para tramitarla.

¿Cómo funciona la Dirección de Asesoramiento Previsional?

Esta área está especialmente dedicada a brindar asistencia gratuita a personas de la tercera edad para acceder a las distintas prestaciones de la seguridad social, mediante las siguientes acciones:

* Brindar información a todas las personas de manera gratuita.

* Asesoramiento legal, contable y social.

* Acompañamiento durante todo el proceso hasta la obtención del beneficio.

* Asesoramiento sobre los beneficios que obtienen una vez finalizado el trámite.

El área abarca asuntos relacionados a:

* Acceso a la Jubilación para trabajadores autónomos o en relación de dependencia (general, Docente, Anticipada, Régimen Especial, Monotributo Social, etc.).

* Consultas sobre el Programa de Reconocimiento de Servicios por Tareas de Cuidado.

* Acceso a pensión por fallecimiento de cónyuge o familiar trabajador o jubilado.

* Consultas sobre turnos reprogramados de Anses.

* Reclamos o consultas de IFE (Ingreso Familiar de Emergencia).

* Consultas sobre RTI suspendidas e impagas.

¿Cómo acceder a los servicios de Asesoramiento Previsional?

La Dirección atiende a través de las siguientes vías de comunicación y modalidades:

* WhatsApp: 264-5471782

* Línea directa: 4232572 - 4296234

* Línea 0800: 0800-222-5824

* Correo electrónico asuntosprevisionales@sanjuan.gov.ar

* Atención presencial en las oficinas ubicadas en P. A. de Sarmiento 134 norte – Casa de Gobierno, Pabellón N° 5.

¿Qué es el Plan de Pago de Deuda Previsional y quiénes pueden acceder?

Este es un plan de Anses para que las personas que no llegan a cumplir los 30 años de aportes jubilatorios puedan regularizar sus deudas previsionales y así acceder a la jubilación. La Dirección de Asesoramiento Previsional realiza la orientación de este programa implementado en todo el país.

Quienes pueden acceder a este servicio son:

* Personas que ya alcanzaron la edad jubilatoria: mujeres de 60 años o más y varones de 65 años o más que no cuentan con los 30 años de aportes necesarios

* Personas que aún no alcanzaron la edad jubilatoria: mujeres de entre 50 y 59 años y varones de entre 55 y 64 años que ya saben que, al cumplir la edad para jubilarse, no contarán con los 30 años de aportes.