Los cables olvidados: reemplazan instalaciones, pero no retiran los viejos

Una vez más los televidentes de Banda Ancha hicieron llegar la situación que ocurre con los cables olvidados, en esta ocasión en la zona de calle 25 de Mayo entre Santiago del Estero y Avenida Alem.

El móvil de Canal 13 pudo observar los cables que van dejando las empresas de telefonía, televisión por cable e internet, que van reemplazando instalaciones o cortando y no los retiran.

La cámara tomó cómo esos cables estaban todos colgados entre los plátanos, algunos enredados e incluso cómo han usado el árbol para irlos atando.

Si bien no producen energía eléctrica, sí representan un peligro para el peatón o quien circula en un vehículo de gran porte por la calle. Cabe destacar que no le corresponde al municipio o al vecino irlos retirando, si no a la propia empresa.

Noticias Relacionadas Tras las rejas, por robar semillas y cables en Jáchal

Mirá el video insertado al principio de la nota con el informe.