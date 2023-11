Arlink realizó una capacitación sobre últimas tendencias en conectividad y ciberseguridad

En un hotel céntrico de la provincia la empresa Supercanal Arlink se encuentra dando una capacitación este jueves por la mañana vinculada a las últimas tendencias en conectividad y ciberseguridad. En ese marco, Iván Gómez, gerente de Arlink en la provincia explicó los detalles a Canal 13.

Dijo que "el evento está relacionado con la Ciberseguridad y con la inteligencia artificial aplicada a lo que tiene que ver con la videovigilancia. Contamos con sponsor que trabajan con nosotros, nosotros ofrecemos la conectividad que es Arlink y con empresas que se dedican justamente a desarrollar software para poder aplicar todo este conocimiento de la inteligencia artificial".

"Esta mañana van a hacer demostraciones prácticas, no solo tiene que ver con lo conceptual si no también con poder mostrarle a los asistentes, de empresas, jefes y áreas de comunicación de distintas empresas, y áreas de gobierno, la idea es mostrarle lo que se puede hacer con la conectividad e inteligencia artificial", agregó. Y destaco que "tiene que ver con no solo el presente si no el futuro de algo que llegó para quedarse, y tenemos que hablar de esto porque muchas veces nuestro patrimonio está en la nube y tenemos que salvaguardarlo y para eso estamos acá".

"El ciberataque no tiene límites, fronteras y además se ha expandido tanto. Como decía recién muchos de nuestros valores están en la nube, a través de una computadora, pero no sabemos ni siquiera donde está y necesitamos trabaja mucho con empresas y gobierno para poder salvaguardar eso", manifestó Gómez.