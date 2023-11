Carlos Atampiz, en la memoria de 4 colegas que lo conocieron con el micrófono apagado

En horas de la mañana del martes 21 de noviembre, la radiofonía sanjuanina perdió a una de sus voces más emblemáticas. Esto se debe al lamentable fallecimiento de Carlos Atampiz, un querido y reconocido locutor. A lo largo de sus décadas dedicadas a la comunicación, compartió con cientos de periodistas. En esta nota 4 colegas, quizás algunos de los que mejores lo conocieron, recordaron como era trabajar con él y como era una vez que se apagaban los micrófonos.

Ismael Alé

"Carlos era una gran persona, si tengo que utilizar lenguaje coloquial debo decir que era un tipazo. Era cordial, solidario y muy responsable en todo lo que hacía, en todos los aspectos, por eso estuvo nominado al premio Micrófono de Oro como Mejor Conductor y Animador. Trabajar con él era quedarse tranquilo, porque todo iba a salir bien.

Cuando estábamos en acción frente al micrófono, tenía una chispa increíble, dejaba su pasión y todo su profesionalismo en el aire. Fuera del micrófono seguía con sus humoradas y si algo había salido mal, se hacía borrón y cuenta nueva y se trataba de hacer mejor en la próximo ocasión. Me gustaría que la gente lo recuerde como un buen profesional, respetuoso del aire, como un buen conductor. Era un profesional que le ponía su impronta y su alma para levantar el ánimo cuando las cosas no estaban bien", recordó.

"Trabajó mucho conmigo en radio teatro que era nuestro fuerte. Fue quien le ponía la voz a las presentaciones, hizo relatos y hasta actuó. Era un comunicador muy completo. El radio teatro lo hacíamos en vivo y sin ensayos, me quedó mucho material de Carlitos y del resto del equipo. Éramos 23 personas que trabajábamos en un estudio chiquito de la AM1020. Lamentablemente lo perdimos, hablé con él días atrás porque estábamos preparando la obra para el Cine Teatro Municipal donde íbamos a presentar un pasaje de radio teatro. Quería que hiciera la presentación y me dijo: 'Si hermano, contá conmigo, si es que llego'. Esas fueran las últimas palabras que tuve con él, se ve que ya tenía un presentimiento de que era muy difícil que pudiera llegar a esa fecha', reveló.

Franco Mugnani

'Era muy agradable trabajar con Carlos, era un tipo muy ameno, muy agradable que siempre tenía buena onda y era muy alegre. Siempre aportaba, nunca restaba, era un placer tener su compañía en un estudio de radio cuando hacíamos transmisiones. Cuando se apagaban los micrófonos era igual de divertido que al aire, esa era la clave de su gran profesionalismo. No sólo aportaba una gran locución comercial, sino también metía bocados de humor', manifestó.

'Me gustaría que la gente lo recuerde con mucha alegría, porque eso era lo que él transmitía. Siempre recuerdo una anécdota espectacular de la previa de una carrera TC2000 que teníamos que arrancar muy temprano y a las 06:00 llegó un Pedro Figueroa que era nuestro productor, que trajo para desayunar punta de espalda. Estuvimos desayunando a las 06:30 punta de espalda antes de arrancar la transmisión, es una anécdota cómica que nunca me voy a olvidar', relató entre risas.

'Chechu' Rivero

'Trabajar con Carlos era muy cómodo, era todos los días aprender algo nuevo. Es una de las pocas personas en este medio, con el que he compartido, que no se guardaban los conocimientos. Cuando se apagaban los micrófonos, él te decía que cosas estaban bien y cuales no, para que lo corrijas. Era muy cómodo trabajar con él. A mi me tocó trabajar con el cuando yo recién estaba arrancando en 2016. Era un persona muy graciosa que le veía siempre lo positivo a todo', expresó.

'Fuera de micrófonos siempre se preocupaba por como estaban sus compañeros, si te veía bien te lo hacía saber y si te veía mal después de que te ibas te mandaba un mensaje preguntándote, sin presionarte para hablar pero siempre tenia una palabra de aliento. Tengo la edad de una de sus hijas, entonces siempre se ponía en ese rol paternal. Me gustaría que la gente lo recuerde con alegría. Incluso por mucho tiempo lo vamos a tener presente porque por ejemplo en la radio en la que estoy yo, todavía tenemos publicidades grabadas por él. Es imposible hablar del Carlos y que no se te llenen los ojos de lágrimas', cerró.

Emiliano Persia

'Lo tuve de compañero en Radio Blu, en distintas transmisiones, por ejemplo para la cobertura de un Dakar en 2017. Era una persona muy divertida, después de la noticia hablaba con unos colegas de que Carlitos era una persona muy querida por sus colegas pero también por la gente. Habían oyentes que le mandaban saludos a él directamente, porque se sentían identificados con lo que decía además de aportar una gran cuota de humor.

Cuando se apagaba el micrófono era igual que al aire, alegre, buena onda y con muchas ganas tanto de aprender como de enseñar. La verdad que él te alegraba el día. La gente lo tiene que recordar como una persona muy buena, que era un gran profesional que siempre seguía perfeccionándose en su rubro que era la locución, pero también buscaba información para dar algún dato periodístico. Carlos siempre te alegraba el día', sentenció.