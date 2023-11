La prestación de medicamentos de la OSP y PAMI sigue con normalidad

Debido a que desde hace un tiempo se viene desarrollando una tensa negociación por parte de farmacéuticos con PAMI y con la Obra Social Provincia, muchas personas estaban preocupadas por un posible corte de servicio. Sin embargo, desde el mismo sector aseguraron que la prestación de medicamentos sigue vigente.

Mauricio Barceló, presidente del Colegio Farmacéutico de San Juan, habló acerca de esta situación en Banda Ancha. En ese contexto aseguró que en ningún momento hizo efectivo algún corte en esta prestación que utilizan miles de personas en la provincia.

'La prestación de medicamentos de la Obra Social Provincia es normal, en ningún momento se llegó a concretar un corte. Hace días atrás el Colegio Farmacéutico avisó o instó a las farmacias a realizar un corte de todas las redes sociales como mutuales y prepagas, salvo de el PAMI y la Obra Social Provincia. Con respecto a PAMI se están llevando a cabo las negociaciones en Buenos Aires y con la OSP estamos teniendo reuniones acá con las autoridades actuales y con las venideras', expresó.

Seguidamente, el entrevistado señaló que toda esta situación también estará muy marcada por las intenciones que tengan las autoridades que asuman tanto a nivel nacional como provincial el próximo mes.

'Se decidió no realizar el corte porque me parecía que era lo correcto, uno no puede estar en una mesa negociando cuando va a tomar una medida de este tipo. Sigue todo normal con la prestación de medicamentos acá en la provincia de San Juan. Todo depende de cómo se vaya a plantear el escenario desde el 10 de diciembre. Los medicamentos aumentaron un 30% su precio en el último mes', sentenció.