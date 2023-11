Banderas, pogo en la fuente y espuma: cientos de estudiantes ‘previaron’ el último año de secundaria

El pleno sol de las 15 no acobardó a los cientos de chicos y chicas que se dieron cita en la Plaza Aberastain. Son estudiantes de 5º año de escuelas y colegios de la provincia, que con un entusiasmo contagioso comenzaron a marchar por Avenida Ignacio de la Roza cantando, saltando, festejando que pasaron al último año de secundaria, en una marea de previa que tuvo su culmen en la fuente del Teatro del Bicentenario, hubo chaya, gritos, cantos y fotos… muchas fotos.

Estos jóvenes le dieron vida a un multitudinario banderazo con el que comenzaron a calentar motores para lo que será su 2024, último ciclo lectivo que los tendrá en las aulas buscando la graduación de la secundaria. Por eso, el color no faltó. Y si se habla de color, las banderas no pudieron ser menos, cada escuela, cada colegio presentó la suya. El ingenio, las preferencias y pertenencias de los miles de pibes y pibas fue retratada en estos ‘trapos’. Se destacaron varios con los colores lila y dorado y con serpientes, con claros guiños libertarios.

Los lentes de sol con inscripciones como '2023', 'chau', '2024', 'Promo 24' fueron una constante entre el hormiguero que fue la Plaza del Bicentenario el hall del teatro y las calles adyacentes. Así como también las remeras con leyendas en referencia al último año, las cuales fueron pintadas, estampadas y ornamentadas con lentejuelas y parches. Un puñado de barras de San Martín con bombos y trompetas trajeron el clima de tribuna a los costados de la fuente.

Mientras algunos eligieron sacarse fotos en la TB del hall del teatro, exhibir sus banderas en el ex anden y comer un sanguchito o refrescarse tomando algo fresco, un gran número de los pibes y pibas no tuvieron reparo alguno en adentrarse al medio de la fuente y no solo mojarse los pies. Hubo chaya, y como no podía ser de otra manera hubo varios focos de pogo en el agua. La refrescada que se pegaron estos estudiantes fue una caricia en medio del quemante sol de las 17.

Miles de fotos, modo selfie, modo grupal, a otros grupos, siempre a tono con el ánimo de retratar cada momento. Los vendedores de lentes y espuma se fueron felices de este masivo festejo. Es que la chaya con espuma no faltó a los costados de la fuente mientras cantaban desaforadas canciones que tenían entre sus versos el nombre de su escuela o colegio. Toda una fiesta, que desde las 15 hasta que no quedó ningún chico en la plaza, fue controlada por la Policía.

Los festejos que este viernes esta marea de estudiantes de 5º hicieron en formato banderazo seguro será un recuerdo que ellos atesorarán en sus memorias de secundaria. Así como tampoco olvidarán que el color de este 24 de noviembre en las calles de Capital, el ‘lío’ del día lo hicieron ellos, con su alegría por terminar el penúltimo año de secundaria, por esta efusiva previa de los 6º de las escuelas y colegios de San Juan en 2024.